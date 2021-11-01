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  3. Turan Emeksiz Vapuru bedava olarak İstanbul'a verildi! Mudanya halkı tepkili

Turan Emeksiz Vapuru bedava olarak İstanbul'a verildi! Mudanya halkı tepkili

CHP’li Bursa Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanyalıların olan Turan Emeksiz Vapuru'nu bedelsiz bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne verdi.

Turan Emeksiz Vapuru bedava olarak İstanbul'a verildi! Mudanya halkı tepkili

Hayri Türkyılmaz Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin temizlediği deniz salyası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmişti. Türkyılmaz'ın İstanbul'un sevgisine Mudanyalılar mantıklı bir cevap sunamıyorlar. Turan Emeksiz yolcu vapuru Güzelyalı Belediyesi tarafından 100 bin dolar verilerek satın alınmış; Mudanya'da bulunan Güzelyalı Yat Limanı'nda gemi otel ve restoran olarak hizmet vermekteydi. Büyükşehir yasasından sonra Güzelyalı Belediyesi'nin kapatılmasıyla beraber Mudanya Belediyesi'ne geçirilmişti.

Turan Emeksiz Vapuru bedava olarak İstanbul'a verildi! Mudanya halkı tepkili

CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise Mudanyalı vatandaşlara danışmadan o vapurun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesini sağladı.

Turan Emeksiz Vapuru bedava olarak İstanbul'a verildi! Mudanya halkı tepkili

TÜRKYILMAZ'DAN HIZLI DEVİR

Turan Emeksiz Vapuru Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait olduğu dönemde şehir hatları işletmeleri bünyesinde kullanılmıştı. Daha sonra ise  Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından alınan kararla dönemin Güzelyalı Belde Belediyesi'ne 100 bin dolar bedelle devredilmişti. Vapurun İBB'ye devri için hızlı bir şekilde karar alan Türkyılmaz devir teslim işlemini tamamladı. 

Turan Emeksiz Vapuru bedava olarak İstanbul'a verildi! Mudanya halkı tepkili

İSTANBUL'DA MÜZE, HASTANE YA DA KÜTÜPHANE OLACAK

Türkyılmaz açıklamasında vapurun İstanbul'da müze, hastane ya da kütüphane olarak kullanılmak üzere İBB'ye devredildiğini söylerken Mudanyalılar bu duruma aşırı tepki gösterdiler. Seneler boyunca Mudanyalılar tarafından kullanılan vapur adeta kentin simgelerinden biri haline gelmişti. 

Turan Emeksiz Vapuru bedava olarak İstanbul'a verildi! Mudanya halkı tepkili

"İSTANBUL'DAN BİR TÜRLÜ GELEMİYOR"

Türkyılmaz vatandaşlar tarafından "İstanbul'dan bir türlü gelemiyor" denilerek eleştiriliyor. Bu devir işleminde de hediyeler alarak Ekrem İmamoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi. Türkyılmaz vapurun devri esnasında da İmamoğlu ile bolca fotoğraf çektirdi.

KAYNAK: SABAH

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