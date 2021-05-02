Turgay Kılıç entübe edilerek uyutuldu!

AK Parti Pendik eski ilçe başkanı mimar Turgay Kılıç, yeni tip Korona virüse yakalanmış, tedavisi evde devam ederken solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle apar topar Medikalpark Pendik Hastanesi'ne kaldırılmış burada yoğun bakıma alınmıştı.

Edindiğimiz son bilgilere göre, Turgay Kılıç’ın durumunun daha da kötüye gitmesiyle Kılıç’ın Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildiğini burada uyutularak entübe edildiğibelirtildi

TURGAY BEYİN DURUMU KRİTİK

Burada entübe halinde olan ve uyutulan Kılıç'ın durumu oldukça kritik olduğu söyleniyor. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen evli ve 3 çocuk babası olan Turgay Kılıç'ın sevenlerinin dua'sına ihtiyacı var.

BİNLERCE MESAJ YAĞDI

Öte yandan AK Parti Pendik ilçe teşkilatında gelmiş geçmiş Turgay Kılıç'ı uzaktan yakından tanıyan herkes destek mesajları ve dualar etti.

Bölge Gündem Haber gzetesi ve haber sitei olarak Turgay Kılıç'a acil şifalar diliyor, biran önce sağlığına kavuşmasını yüce Allah'tan niyaz ediyoruz.