Turgutluspor –Bayburt Özel İdarespor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?

Turgutluspor – Bayburt Özel İdarespor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Turgutluspor – Bayburt Özel İdarespor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Turgutluspor – Bayburt Özel İdarespor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Turgutluspor – Bayburt Özel İdarespor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 16:00 itibari ile başlayacaktır.

Turgutluspor – Bayburt Özel İdarespor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Turgutluspor – Bayburt Özel İdarespor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Turgutluspor – Bayburt Özel İdarespor Puan Durumu

Ev sahibi Turgutluspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 0 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 0 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 18. sırada kendisine yer buldu Rakip Bayburt Özel İdarespor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 9. sırada kendisine yer buldu

Turgutluspor – Bayburt Özel İdarespor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) SÜLEYMAN SOYUTÜRK düdük çalacak

Turgutluspor – Bayburt Özel İdarespor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Turgutluspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 2 gol gördü ve -1 averajı bulunuyor Bayburt Özel İdarespor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor