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Turgutluspor –Bayburt Özel İdarespor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?

TFF 2.lig Beyaz Grupta Turgutluspor takımı ile Bayburt Özel İdarespor takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler Turgutluspor –Bayburt Özel İdarespor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta sorularının cevabını arıyor.

Turgutluspor –Bayburt Özel İdarespor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?

Turgutluspor – Bayburt Özel İdarespor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Turgutluspor – Bayburt Özel İdarespor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Turgutluspor – Bayburt Özel İdarespor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Turgutluspor – Bayburt Özel İdarespor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 16:00 itibari ile başlayacaktır.

Turgutluspor – Bayburt Özel İdarespor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Turgutluspor – Bayburt Özel İdarespor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Turgutluspor – Bayburt Özel İdarespor Puan Durumu

Ev sahibi Turgutluspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 0 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 0 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 18. sırada kendisine yer buldu Rakip Bayburt Özel İdarespor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 9. sırada kendisine yer buldu

Turgutluspor – Bayburt Özel İdarespor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) SÜLEYMAN SOYUTÜRK düdük çalacak

Turgutluspor – Bayburt Özel İdarespor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Turgutluspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 2 gol gördü ve -1 averajı bulunuyor Bayburt Özel İdarespor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor

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