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  3. Turist kadın ölümden döndü! Elektrikli bisikletiyle dereye uçtu

Turist kadın ölümden döndü! Elektrikli bisikletiyle dereye uçtu

Antalya'da kiraladığı 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle yola çıkan Rus uyruklu kadın turist, direksiyon hakimiyetini kaybederek Ilıca Deresi'ne uçtu. Kazada yaralanan Rus turist itfaiye ve 112 görevlileri tarafından dereden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Turist kadın ölümden döndü! Elektrikli bisikletiyle dereye uçtu

Olay, Manavgat ilçesi Kumköy-Evrenseki mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla birlikte Kumköy-Evrenseki sınırında elektrikli bisiklet kiralayan ve iş yerine gelen Rus uyruklu Khastaeva Xactaeba isimli kadın turist, 07 ACB 176 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete binerek çalıştırdığı sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip Ilıca Deresi'ne uçtu.

5 METRE YÜKSEKTEN KANALA UÇTU

4-5 metre yükseklikten kayalıklara çarparak kanala düşen elektrikli bisikleti kullanan Rus uyruklu Khastaeva Xactaeba, düştüğü yerden Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı kurtarma ekibi, 112 sağlık ekibi ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Rus turistin dereden çıkarılarak sedyeye konması sırasında yanına gelen arkadaşı elini tutarak teselli etmeye çalıştı. Rus turist, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Turist kadın ölümden döndü! Elektrikli bisikletiyle dereye uçtu

Turist kadın ölümden döndü! Elektrikli bisikletiyle dereye uçtu

Turist kadın ölümden döndü! Elektrikli bisikletiyle dereye uçtu

Turist kadın ölümden döndü! Elektrikli bisikletiyle dereye uçtu

Turist kadın ölümden döndü! Elektrikli bisikletiyle dereye uçtu

Turist kadın ölümden döndü! Elektrikli bisikletiyle dereye uçtu

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