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  3. Turistleri yangın durduramadı! Alevleri görmezden gelerek yüzmeye devam ettiler!

Turistleri yangın durduramadı! Alevleri görmezden gelerek yüzmeye devam ettiler!

Orman yangınlarının hala sürdüğü Marmaris’te turistler, alevlere rağmen tatillerine devam ediyor. Ortaya ilginç manzaralar çıktı.

Turistleri yangın durduramadı! Alevleri görmezden gelerek yüzmeye devam ettiler!

7 gündür Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınları, dün Hisarönü’nde alevlendi. Yangına ekipler hızlıca müdahale etmeye çalışırken turistlerin alevleri görmezden gelmesi dikkatleri çekti. 

GÜNEŞLENİP DENİZE GİRDİLER

Yangın hızla yayılırken yangını umursamadan denize girmeye devam eden turistler, ortaya ilginç manzaralar çıkardı.

Turistleri yangın durduramadı! Alevleri görmezden gelerek yüzmeye devam ettiler!

Turistlerden eline telefonu alarak yangını görüntüleyen de oldu, sırtını dönüp güneşlenen de…

Turistleri yangın durduramadı! Alevleri görmezden gelerek yüzmeye devam ettiler!

Turistler tatil keyiflerine devam ederken suyun diğer tarafından amansız bir mücadele vardı. Orman ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına, bölge sakinleri de destek verdi.

Turistleri yangın durduramadı! Alevleri görmezden gelerek yüzmeye devam ettiler!Turistleri yangın durduramadı! Alevleri görmezden gelerek yüzmeye devam ettiler!Turistleri yangın durduramadı! Alevleri görmezden gelerek yüzmeye devam ettiler!

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