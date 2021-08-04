Turistleri yangın durduramadı! Alevleri görmezden gelerek yüzmeye devam ettiler!

7 gündür Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınları, dün Hisarönü’nde alevlendi. Yangına ekipler hızlıca müdahale etmeye çalışırken turistlerin alevleri görmezden gelmesi dikkatleri çekti.

GÜNEŞLENİP DENİZE GİRDİLER

Yangın hızla yayılırken yangını umursamadan denize girmeye devam eden turistler, ortaya ilginç manzaralar çıkardı.

Turistlerden eline telefonu alarak yangını görüntüleyen de oldu, sırtını dönüp güneşlenen de…

Turistler tatil keyiflerine devam ederken suyun diğer tarafından amansız bir mücadele vardı. Orman ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına, bölge sakinleri de destek verdi.