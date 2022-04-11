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  3. Turizm cenneti Antalya'ya nisan ayında kar yağdı! Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu!

Turizm cenneti Antalya'ya nisan ayında kar yağdı! Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu!

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde saat 14.30 başlayan kar yağışı görenleri şaşırttı.

Turizm cenneti Antalya'ya nisan ayında kar yağdı! Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu!

Turizmin başkenti Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisine saat 14.30 sıralarında kar yağışı başladı.

Kar yağışı Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren başladığı ve karayolları Alacabel şantiyesine kadar devam etti.

Turizm cenneti Antalya'ya nisan ayında kar yağdı! Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu!

Kar yağışının başlaması ile birlikte karayolları Alacabel ekipleri harekete geçerek yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı. Alacabel'de kar kalınlığı 10-15 santimetreyi bulurken, kar yağışı akşam etkisini yitirdi, ulaşımda da herhangi bir aksamanın olmadığı bildirildi.

Turizm cenneti Antalya'ya nisan ayında kar yağdı! Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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