Turizm cenneti Nemrut Krater Gölü'ne ulaşım için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü yolunun ulaşıma açılması içi çalışmalar sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, 12 Nisan'dan bu yana "Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN)" projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan turizm cenneti Nemrut Krater Gölü'ne giden yolda karla mücadele ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, 12 Nisan'dan bu yana "Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN)" projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan turizm cenneti Nemrut Krater Gölü'ne giden yolda karla mücadele ediyor.

"İL ÖZEL İDARE EKİPLERİ YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"

Ekipler, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gören gölün yolunu, iki günde tamamen ulaşıma açmayı planlıyor.

İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, gazetecilere, pazartesinden bu yana kentte karla mücadelenin son ayağı olan Nemrut Krater Gölü yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

"KAR KALINLIĞI 10 METREYİ BLUYOR"

Kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu bölgede yolun yüzde 80'inin ulaşıma açıldığını ifade eden Aşit, "İnşallah 1-2 günde krater gölüne ulaşacağız. Soğuk hava ve kar kalınlığından dolayı arkadaşlarımız burada çok zor şartlarda çalışıyor. Tabii ki Nemrut Krater Gölü turizm ve ülkemiz için oldukça önemli bir konuma sahip. Burayı da bir iki günde açıp halkımızın hizmetine sunacağız. Bugüne kadar karla mücadelede yaklaşık 20 bin kilometre çalışmamız oldu." dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI