Türkiye’de bir zamanlar “yoz müzik”, “minibüs müziği”, “gecekondu müziği” gibi isimlerle bilinen arabesk müzik, ülkemizde birçok kişi tarafından sevilen bir müzik türüdür. Birçok kesim tarafından tercih edilen arabesk müzik türü konusunda birçok Türk sanatçının şarkısı var. Bu müzik türü birçok kişi tarafından sevilerek dinleniyor.

En Önemli Arabesk Sanatçılarımız

Arabesk konusunda 50’den fazla sanatçımız vardır. Bunlar; Alişan, Azer Bülbül, Bergen, Bülent Serttaş, Sibel Can, Cansever, Cengiz Kurtoğlu, Ceylan, Dilber Ay, Ebru Gündeş, Emel Sayın, Bülent Ersoy, Ferdi Tayfur, Gökhan Güney, Hakan Taşıyan, Hakkı Bulut, İbrahim Erkal, Mahsun Kırmızıgül, Orhan Gencebay, Özcan Deniz, İbrahim Tatlıses, Ümit Besen’dir.

Haberin Devamı

Özellikle Arabeskin Babası olarak bilinen Müslüm Gürses Türk Türk arabesk sanatçıları kimlerdir? A’dan Z’ye gelmiş geçmiş Türk arabesk sanatçıları listesinde eşsiz yere sahip sanatçılarımızdandır. 2 yaşındayken İbrahim Tatlıses’in “Sabuha” ve İzzet Altınmeşe’nin “Maden Dağı” türkülerini ezbere okuyan Alişan, Türk arabesk müziği için önemli bir isim olacağını ortaya koyarak kendisini belli etti.

Titrek Kral

Arabesk hakkında konuşup sanat dünyasında şarkı söylerken titremesi sebebiyle “Titreyen Sanatçı” ve “Titrek Kral” olarak bilinen Azer Bülbül’den bahsetmemek olmaz. İlk zamanlarında düğün salonlarında şarkı söyleyerek sanatını icra eden Azer Bülbül ”Esmerin Adı Oya” gibi birçok şarkısı ile arabesk dünyasına büyük katkılar sundu. 44 yaşında hayata gözlerini kapatan sanatçının arabesk dünyasına kattıkları tartışılamaz bir gerçektir.

Haberin Devamı

Arabeskin Kraliçesi Bergen

Nitrik asitli bir saldırıda sağ gözünü kaybeden ve 30 yaşındayken 1989 yılında öldürülen Bergen, Türk sanat dünyasından ve aramızdan erken ayrılan sanatçılarımızdandır. “Acıların Kadını” adındaki albümünün büyük ilgi görmesi üzerine kendisine Altın Plak ve Altın Kaset ödülü verildi. 1995 yılında “Aşk Ölümden Soğuktur” filminde Bennu Gerede, 2022 yapımı “Bergen” filminde Farah Zeynep Abdullah tarafından canlandırılan Bergen’in filmlere konu olan hayatı acılarla geçmiş ve acıyla noktalanmıştır. Bergen’in Türk arabesk sanatçıları kimlerdir? A’dan Z’ye gelmiş geçmiş Türk arabesk sanatçıları listesinde yeri doldurulamaz biri olduğu tartışılamaz bir gerçektir.

Müslüm Baba

Şanlıurfa doğumlu olan Müslüm Gürses, dünya genelinde “Father of Arabesque”, Türkiye’de ise “Arabeskin Babası” ve “Müslüm Baba” olarak tanınır. Şarkıcılığa Adana’da küçük yaşta bir çay bahçesinde şarkı söyleyerek başlayan Müslüm Gürses maddi açıdan sıkıntılarla büyüdü. 1980 yılında çıkan “Esrarlı Gözler” albümü ile arabesk müziği tüm dünyaya tanıttı. Bu albümde hareketli parçalar yok, hepsi tamamen arabesk parçaları. Yani Türk arabesk sanatçıları kimlerdir? A’dan Z’ye gelmiş geçmiş Türk arabesk sanatçıları arasında Müslüm Gürses’in yerinin eşsiz olduğu gün gibi ortada.

1995 senesinde Japon ses mühendisleri Müslüm Gürses’in sesini incelemiş ve yapılan bilimsel testler sonucunda Müslüm Gürses’in sesini yüzde yüz olarak kusursuz kullandığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Bir defa Müslüm Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, şunları söylemiştir: "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Onun müziğini ve felsefesini severim. Özellikle Usta ve Meselem şarkılarını çok beğenirim. Paramparça'yı da benden iyi yorumlayacağına eminim.”