Türk Bilim İnsanları Tarafından Kurulan Şirket Yarın Mahkemede

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu ve 7 milyon kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgınına karşı mRNA bazlı bir aşı geliştiren BioNTech'i zorlu bir hafta bekliyor.

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Türk Bilim İnsanları Tarafından Kurulan Şirket Yarın Mahkemede

Almanya'da kurulan ve Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından yönetilen şirket, yarın mahkemede görülecek. İki hukuk firması, müvekkillerinin başvurusu üzerine tazminat davası açmak için hukuki süreci başlattı. Müvekkillerin sağlıklarında "kalıcı hasar" olduğu iddia edilerek tazminat talep edildi.

Beyin Sisi

İsimleri açıklanmayan bir kadının orta yaşlı bir sağlık çalışanı olduğu belirtiliyor. Kadının aşı olduktan sonra kalp ritminde bozukluklar ve "beyin sisi" yaşadığı ifade ediliyor. Yarın başlayacak olan dava sürecinde kadının BioNTech'ten 150 bin euro (yaklaşık 3.7 milyon TL) tazminat talep ettiği açıklandı.

Hamburg'daki bölgesel mahkemede görülecek olan bu dava, yüzlerce benzer iddiadan biri olarak kaydedildi ve iki hukuk firması tarafından açılan davalar arasında 1 milyon euroya kadar tazminat talepleri bulunuyor.

BioNTech açıklama yaptı

BioNTech ise dava süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, ürettikleri aşıların güvenlik kontrollerinin yapıldığını belirtti. Şirket yetkilileri, "Açılan dava sürecinde, davacı ve avukatları koronavirüs aşısı ile görülen yan etkiler arasında net bir bağlantı gösteremedi" ifadelerini kullandı.

Financial Times ise BioNTech'in dava sürecini kaybetmesi durumunda doğrudan maddi bir zararın şirkete oluşmayacağını, Avrupa Birliği'nin aşı üreticilerini yasal olarak koruduğunu ve olası bir kayıp durumunda hükümetlerin suçlanabileceğini belirtmektedir.

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