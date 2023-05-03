Türk donanmasına ait TCG Anadolu İstanbul’dan sonra İzmir'e gelerek halkın ziyaretine açıldı

Türkiye'nin gururu olan TCG Anadolu savaş gemisi İstanbul'dan sonra İzmir'e geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı.

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Türk donanmasına ait TCG Anadolu İstanbul’dan sonra İzmir'e gelerek halkın ziyaretine açıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'na geldi.

Sabah saatlerinde İzmir Körfezi'ne bir askeri gemi eşliğinde giriş yapan TCG Anadolu, ardından römorkörler eşliğinde Alsancak Limanı'na demirledi. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botların geminin etrafında görev yaptığı görüldü.

Gemide saat 10.00 ile 12.00 arasında basını bilgilendirme brifingi yapılacağı, ardından halka ziyarete açılacağı öğrenildi.

Türk donanmasına ait TCG Anadolu İstanbul’dan sonra İzmir'e gelerek halkın ziyaretine açıldı

TCG ANADOLU BU GÜN İZMİRDE HALKIN ZİYARETİNE AÇILIYOR

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya ya da Avustralya'ya intikal edebiliyor.

KAYNAK: AA

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