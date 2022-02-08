8 Şubat 2022 Salı günün spor manşetleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor!İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 8 Şubat 2022 elektrik kesintisi sorgulama8 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıİş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTürk düşmanı Macron'u, Moskova'da kimse karşılamadı! Görüşme sonrası Putin'in, Macron'a el hareketi çok konuşuldu!Zemheri ne demek, TDK'ya göre Zemheri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?AFAD duyurdu! Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem!Meteoroloji uyarı üstüne uyarı! Bardaktan boşalırcasına yağacak! O illerde yeniden kar yağacak! İşte 8 Şubat 2022 Salı hava durumuKame ne demek, TDK'ya göre Kame kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Güvenlik Denetçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Türk düşmanı Macron'u, Moskova'da kimse karşılamadı! Görüşme sonrası Putin'in, Macron'a el hareketi çok konuşuldu!

Türk düşmanı Macron'u, Moskova'da kimse karşılamadı! Görüşme sonrası Putin'in, Macron'a el hareketi çok konuşuldu!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Macron'u, uçaktan indiği esnada kimse karşılamadı. Putin'le görüşme sonrası aralarında geçen diyalog gündem oldu.

Ukrayna krizi için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir sonraki durağı Moskova oldu. Ülkenin başkentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme sağlayacak olan Macron'u, uçaktan indiği esnada kimsenin karşılamaması dikkatlerden kaçmazken, Putin'in el hareketiyle hareket eden Macron, gündem oldu.

Türk düşmanı Macron'u, Moskova'da kimse karşılamadı! Görüşme sonrası Putin'in, Macron'a el hareketi çok konuşuldu!

"EMİR VERMİŞ, UYGULAMIŞ"

Türk düşmanlığıyla bilinen Macron'un uçaktan indiği esnada karşılanmaması ve görüşme sonrası Putin'in kendisine keskin el hareketleriyle komut vermesi, "Aralarında gerginlik mi var?" sorularını da beraberinde getirirken, görüntüleri izleyen Rus vatandaşlar durumu, "Putin emir vermiş, Macron uygulamış" olarak değerlendirdi.

Türk düşmanı Macron'u, Moskova'da kimse karşılamadı! Görüşme sonrası Putin'in, Macron'a el hareketi çok konuşuldu!

UKRAYNA KRİZİ NEDİR?

Ukrayna'nın doğusundaki sınır bölgesinde Rusya ile yaşanan ve zaman zaman küçük çaplı çatışmalar, iki ülke arasında gerilimlere sebep oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız." ifadelerine yer vermişti..

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT