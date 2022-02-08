Türk düşmanı Macron'u, Moskova'da kimse karşılamadı! Görüşme sonrası Putin'in, Macron'a el hareketi çok konuşuldu!

Ukrayna krizi için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir sonraki durağı Moskova oldu. Ülkenin başkentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme sağlayacak olan Macron'u, uçaktan indiği esnada kimsenin karşılamaması dikkatlerden kaçmazken, Putin'in el hareketiyle hareket eden Macron, gündem oldu.

"EMİR VERMİŞ, UYGULAMIŞ"

Türk düşmanlığıyla bilinen Macron'un uçaktan indiği esnada karşılanmaması ve görüşme sonrası Putin'in kendisine keskin el hareketleriyle komut vermesi, "Aralarında gerginlik mi var?" sorularını da beraberinde getirirken, görüntüleri izleyen Rus vatandaşlar durumu, "Putin emir vermiş, Macron uygulamış" olarak değerlendirdi.

UKRAYNA KRİZİ NEDİR?

Ukrayna'nın doğusundaki sınır bölgesinde Rusya ile yaşanan ve zaman zaman küçük çaplı çatışmalar, iki ülke arasında gerilimlere sebep oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız." ifadelerine yer vermişti..