Komün ne demek, TDK'ya göre Komün kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Akçakavak ne demek, TDK'ya göre Akçakavak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Makferlan ne demek, TDK'ya göre Makferlan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Piri Reis Üniversitesinin gerçekleştirdiği törene katıldıMuayenesiz ilaç yazdırmak istediler, kabul etmeyen aile hekimine saldırdılar!Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri hastaneye kaldırıldı!Enis Arıkan bir fotoğraf paylaştı! Takipçileri ikiye bölündüOrsa Boca ne demek, TDK'ya göre Orsa Boca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Makine Bakım Yardımcı Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıKozmetik Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. KÜLTÜR SANAT
  3. Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri hastaneye kaldırıldı!

Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri hastaneye kaldırıldı!

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Selim İleri beyninde tıkanıklık oluşması sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri hastaneye kaldırıldı!

Yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan Selim İleri, öğle saatlerinde Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. İleri'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 

Selim İleri, önceki gece Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü almasının ardında kendisini kötü hissettiğini belirterek törenden erken ayrılmak durumunda kalmıştı. İleri 5 Mart'ta da beyin embolisi kaynaklı olarak geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti..

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT