Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri hastaneye kaldırıldı!

Yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan Selim İleri, öğle saatlerinde Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. İleri'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Selim İleri, önceki gece Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü almasının ardında kendisini kötü hissettiğini belirterek törenden erken ayrılmak durumunda kalmıştı. İleri 5 Mart'ta da beyin embolisi kaynaklı olarak geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti..