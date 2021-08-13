Türk Hava Kurumu devletin mi, özel mi? Türk Hava Kurumu kimin, nereye bağlıdır? Ne iş yapar? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

TÜRK HAVA KURUMU DEVLETİN Mİ, ÖZEL Mİ? TÜRK HAVA KURUMU KİMİN, NEREYE BAĞLIDIR?

Türk Hava Kurumu, devlete bağlı bir kurum değildir. Kurum, 16 Şubat 1925 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin havacılık sanayisini kurmak; askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak amacıyla kurtulmuştur. 16 Ekim 2019 tarihinden bu yana Cenap Aşçı başkanlığında faaliyetlerini sürdüren Türk Hava Kurumu'nun manevi koruyucuları Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruludur.

THK'nın doğal üyeleri arasında Cumhurbaşkanı, Kuvvet Komutanları ve Ankara Valisi bulunmaktadır. Türk Hava Kurumu, 'Kamu yararına faaliyet gösteren dernek' statüsünde gösterilerek üye aidatları, kurban derisi, fitre, zekat toplama faaliyetleri, pul satışı, kurum işletmelerinin etkinlikleri gibi kaynaklardan gelir elde eder.

TÜRK HAVA KURUMU NE İŞ YAPAR?

Türkiye'de sportif hava sporları yurt içi rekor tescilini gerçekleştiren tek kurum olan THK; Ankara ve İzmir'de bulunan, ulusal ve uluslararası kalite standartlarında hizmet veren eğitim merkezleri ile profesyonel pilot eğitimleri, hostes eğitimi, amatör ve sportif aktiviteler ve eğitimler gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin havacılık ve uzay bilimleri alanında ilk ve tek ihtisas üniversitesi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi, sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli yetişmiş personel ihtiyacını karşılıyor. Üniversite, 3 şehirde toplam 4 yerleşkede hizmet vermekte olup bünyesinde bulunan 77 adet son teknoloji donanımlı uçakla Türkiye'nin havacılık eğitiminde en büyük filoya sahip kurumudur. Ayrıca filosunda barındırdığı uçakların çeşitliliği sayesinde öğrencilerine kaliteli ve değişik tecrübeler sunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin havacılık sektöründe rol modeli olan THK; Uluslararası Havacılık Federasyonu'nun (FAI) Türkiye'deki yetkili ve tek temsilcisidir. Kurum tarafından verilen eğitimler Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) yayınları, Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) kuralları, 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu ve bunlara bağlı olarak çıkartılan yönetmeliklerle Müşterek Havacılık Otoritesi (JAA) tarafından çıkartılan yayınlara göre düzenlenmektedir.

19 Mayıs 2002 tarihinde Ankara'da açılan Türk Hava Kurumu Müzesi, Türk havacılık tarihine ışık tutuyor.