Türk heyeti Libya'ya çıkarma yaptı! Serrac ile görüştüler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan, sabah saat 09.00'da Libya gitti. Heyet burada Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Başbakan Serrac'ın liderlik ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle görüşmeler gerçekleştiriyor. Toplantı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken Libya'da devam eden iç savaşta ikinci sürecin ele alınması bekleniyor.

HAFTER'SİZ ÇÖZÜM ELE ALINACAK

Libya'da ikinci aşamanın görüşüldüğü toplantıda Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Trablus dışında da önemli noktaları ele geçirmesiyle varlığı iyice silinen darbeci general Hafter'in içinde olmadığı siyasi süreç ele alınacak. Türkiye'nin desteğini alan Ulusal Mutabakat Hükümeti, önümüzdeki saatlerde Hafter'e karşı başlatacağı operasyonla Sirte ve Kufra'da da kontrolü ele geçirirse sadece Trablus'ta değil ülkedeki diğer önemli şehirlerde de kontrolü sağlamış olacak.

TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ ELİ GÜÇLENECEK

Hafter'in ülkeden iyice silinmesi halinde Türkiye'nin Libya'nın güvenliği için ülkede kuracağı 2 üs ve daha önce imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması anlam kazanacak ve Türkiye Akdeniz'de elini güçlendirmiş olacak.