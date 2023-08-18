Türk İHA ve SİHA’ları Japonya basınında: "Savaş alanını kasıp kavurdu"

Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Nikkei'nin Baykar Teknoloji tarafından üretilen yerli insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçlarını mercek altına aldığı haberinde Bayraktar TB2'ye yönelik, "Savaş alanını kasıp kavurdu...

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Türk İHA ve SİHA’ları Japonya basınında: "Savaş alanını kasıp kavurdu"

Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Nikkei'nin Baykar Teknoloji tarafından üretilen yerli insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarını mercek altına aldığı haberinde Bayraktar TB2'ye yönelik, "Savaş alanını kasıp kavurdu ve tank üstüne tank imha ederek Rusya'nın Kiev'e ilerleyişini durdurmada çok önemli rol oynadı" ifadeleri kullanıldı.

Savaş alanlarında elde edilen zaferlerde oynadığı rolüyle sık sık gündeme gelen Türk İHA ve SİHA'ları, uluslararası medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

Baykar Teknoloji tarafından üretilen Türkiye'nin yerli İHA ve SİHA'ları Japonya'nın köklü gazetelerinden Nikkei'dye konu oldu. "Türk dron üreticisi Baykar, küresel nüfuzunu genişletmeyi hedefliyor" başlığıyla yayınlanan haberde, Baykar Teknoloji'nin Ukrayna savaşı sırasında dünyanın en ünlü silahlı insansız hava aracı üreticilerinden biri haline geldiği ifade edildi. Baykar'ın "Bayraktar TB2" adlı SİHA'sına değinilen haberde, "Savaş alanını kasıp kavurdu ve tank üstüne tank imha ederek Rusya'nın Kiev'e ilerleyişini durdurmada çok önemli rol oynadı" ifadelerine yer verildi. Türk İHA'larının daha önce Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki savaşların sonuçlarını değiştirmede de önemli rol oynadığı vurgulandı.

Ticari başarısına vurgu

Bayraktar TB2'ye yönelik küresel talepte artış olduğu belirtilen haberde, ilk TB2'nin Katar'a ihraç edildiği yıl olan 2018'den bu yana Baykar Teknoloji'nin insansız hava araçları için en az 30 ülke ile sözleşme imzaladığına dikkat çekildi. Şirketin geçtiğimiz yıl gelirinin yüzde 99'undan fazlasını oluşturan 1.1 milyar doları aşkın ihracat rakamı açıkladığı vurgulandı. Baykar Teknoloji'nin Temmuz ayında Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile "Akıncı" insansız hava araçlarının satışı için 3 milyar doları aşkın bir anlaşma imzaladığı belirtildi.

"Türkiye'ye hangi ülkelerin İHA'ları alacağına karar verme yetkisi verdi"

Haberde Türk dron'larına yönelik ise, "Askeri stratejistlerin asimetrik savaş olarak tanımladığı durumlarda Türkiye'ye kilit bir rol verdi ve çoğunluğu Müslüman olan NATO üyesi Türkiye'ye, hangi ülkelerin normalde milyonlarca kat daha pahalıya mal olan ve düşman hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirebilecek ucuz İHA'ları alacağına karar verme yetkisi verdi" denildi.

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