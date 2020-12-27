2021 yılı asgari ücret görüşmeleri sürüyor. TÜİK, (Türkiye İstatistik Kurumu) asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda 2 bin 792.10 lira asgari ücret önerisi sundu. Emekliler, memurlar ve işçilerin kaderini belirleyecek görüşmelerde sona geliniyor. Peki Türk-İş asgari ücret teklifi ne kadar? Türk-İş 2021 asgari ücret için ne dedi?

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ NE KADAR?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini vurguladı.

Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair şu ifadeleri kullandı:

"İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir."

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ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret rakamı ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belli yere gelsin o zaman konuşalım." demişti.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ise asgari ücret zammına yönelik şunları söylemişti:

"Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor, bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz."

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşur ve asgari ücret belirlenir. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil eder.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanır. Son toplantı da yine Bakanlıkta yapılır.

Komisyonda bir başkan belirlenir o başkanı da bakanlık belirler. Komisyon en az 10 üyenin katılımıyla gerçekleşir ve oy çoğunluğuyla belirlenir.

Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilir.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 liradır. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturur.