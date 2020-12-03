Milyonlarca kişinin yeni asgari ücretinin belirleneceği asgari ücret görüşmelerinde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan hükümet temsilcileri her alıyor. İşçileri temsilen de Türk İş sendikası görüşmelere katılacak. Bu kapsamda Türk - İş Başkanı Ergün Atalay merak konusu oldu. İnternet arama motorlarında araştırmalarda bulunanlar Türk - İş Başkanı Ergün Atalay kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

TÜRK İŞ BAŞKANI ERGÜN ATALAY KİMDİR?

Ergün Atalay 1954 yılında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dünyaya geldi. 1967 yılında Donatım İlkokulundan mezun oldu. 1968 yılında TCDD Çıraklık Okuluna girdi ve buradan 1972 yılında mezun oldu. Aynı yıl Adapazarı Vagon Fabrikasında çalıştı.

1978 yılında TÜVASAŞ işyeri sendika temsilciliğine getirildi. 1982 yılında yapılan seçimlerde Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Mali Sekreterliğine , 1992 yılında ise Şube Başkanlığına seçildi. Demiryol-İş Sendikası Denetim Kurulu üyeliği yaptı.

1999 yılında Demiryol-İş Sendikası 6. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanlığa seçildi. 2003, 2007, 2011 ve 2015'de bu göreve yeniden seçildi.

Aralık 2002’de yedekten girdiği TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu’nda Genel Eğitim Sekreterliği görevine getirildi. 19, 20 ve 21. Olağan Genel Kurullarda Genel Mali Sekreterlik görevine seçildi. 6 Aralık 2015 günü TÜRK-İŞ 22. Olağan Genel Kurul sonunda gerçekleştirilen seçimle Genel Başkanlığına getirilen Atalay, evli ve üç çocuk babasıdır.

KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Sakaryalı olan Ergün Atalay, 66 yaşındadır.