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  3. TÜRK-İŞ Eylül ayı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırması sonuçlarını açıkladı! Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 49 TL oldu

TÜRK-İŞ Eylül ayı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırması sonuçlarını açıkladı! Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 49 TL oldu

TÜRK-İŞ'in Eylül ayında gerçekleştirdiği “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” çalışmasına göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı ( açık sınırı ) 3 bin 49 TL oldu.

Türkiye'de enflasyonun yüzde 19,25'e kadar çıkmasıyla vatandaşların alım gücü iyiden iyiye azalırken açlık sınırı da yükselmeye başladı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Eylül ayında gerçekleştirdiği çalışma ile açlık sınırını belirledi.

YOKSULLUK SINIRI İÇİN 3,5 ASGARİ ÜCRET GEREKLİ

Söz konusu çalışmaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 3.049 TL oldu. Bu kapsamda bir ailenin günlük 102 TL harcaması gerekirken yoksulluk sınırı için 3,5 asgari ücret gerekiyor. 

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MUTFAK ENFALASYONU YÜZDE 24,56 ARTTI

Ayrıca bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti tutarı ise  3 bin 709 TL oldu. Bunun yanında araştırmaya göre mutfak enflasyonu aylık yüzde 4,18, oniki aylık ise yüzde 24,56 oranında artış gösterdi. 

TÜRK - İŞ'in araştırmasına ilişkin detaylar için tıklayınız.

TÜRK - İŞ Eylül ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırması sonuçlarını açıkladı! Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 49 TL oldu

"GÜNDEMİN KONUSU YÜKSEK SEYREDEN FİYAT ARTIŞLARI OLMAYA DEVAM EDİYOR"

TÜRK-İŞ'ten araştırmaya yönelik yapılan değerlendirmede," Gündemin temel konusu enflasyon, özellikle gıdada yüksek seyreden fiyat artışları olmaya devam ediyor. Enflasyondaki artış -yetersiz gelir nedeniyle- geçim şartlarının giderek ağırlaşmasına neden oluyor. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı), yürürlükteki asgari ücretin üstündedir. Durum böyle iken, gelirlerin ve de çalışanların temel ve ortalama ücreti haline gelen asgari ücretin enflasyon oranı veya biraz üzerinde artış göstermesi, mevcut yoksulluğun süregelmesi anlamındadır. " ifadelerine yer verildi. 

TÜRK - İŞ Eylül ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırması sonuçlarını açıkladı! Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 49 TL oldu

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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