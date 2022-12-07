Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak'tan asgari ücret toplantısı sonrası açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı sonrası açıklama yapan Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak, "Toplantıda konuştuğumuz konuları Türk-İş Yönetim Kurulu'yla değerlendireceğiz. Kapsamlı bir açıklamayı genel merkezde yapacağız. Yarın hepsini tek tek açıklayacağız" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak'tan asgari ücret toplantısı sonrası açıklama

Milyonlarca çalışanın çıkacağı rakamı merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleşti.

Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından bakanlık binasından ayrılan ilk grup Türk-İş oldu. Bakanlık önünde açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantının iyi geçtiğini bildirerek, "Toplantıda konuştuğumuz konuları Türk-İş Yönetim Kurulu'yla değerlendireceğiz. Kapsamlı bir açıklamayı genel merkezde yapacağız. Yarın hepsini tek tek açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

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