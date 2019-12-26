Türk- İş toplantıyı terk etti

Asgari ücretin açıklanmasının ardından işçi temsilcisini temsil eden Türk- İş sekreteri Nazmi Irgat, zamma tepki göstererek toplantıyı terk etti.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat,"Bu rakamla işçilerin değil 30 gün, 10 gün bile geçinmeleri mümkün değil. Bu nedenle bu karara katılmamız mümkün değil" dedi.

Irgat açıklamasında ,"Bizim 2 bin 578 lira rakamını Türk İş Başkanı açıkladı, kamuoyuna duyurduk. Geldiğimiz nokta itibariyle açıkladığımız kesimi işçi kesimi olarak kabul edemeyeceğiz. 2008'de başlayan ve günümüze kadar devam eden bir kriz nedeniyle işçilerimiz bu rakamla değil 30 gün, 1 ay, 10 gün bile geçinemez. Bu bakımdan kararınıza katılmadığımızı saygıyla kamuoyuna arz ediyoruz. Karara muhalefet ettiğimizi belirterek toplantıdan ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.