Türk işçilerden:Bütün sermayemizi Afganistan'da bıraktık

Gündemi meşgul eden konulardan biri haline gelen Karzai Havalimanı, Taliban’ın Kabil’e girerek Afganistan’da yönetimi ele geçirmesiyle birçok uluslararası firmanın işletme sahibi olduğu havalimanında Türk iş insanlarının da mağdur olduğu ortaya çıktı.

Birçok Afgan ve Türk işçilere ekmek kapısı olan işletmeler Afganistan’daki Türklerin tahliye edilmesiyle kapandı.

Türk işçiler 16 Ağustos’ta iş yerlerine kilit vurarak güvenlik nedeniyle Türkiye’ye döndü.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre Türk işçisi Gülbil, “2015’te Afganistan’daki havalimanında mini bir alışveriş merkezi açtım. Yaklaşık 1 milyon dolar masraf yaptığım alışveriş merkezinde restoran, market ve kuaför bulunuyordu. Bu işyerlerinde Türk ve Afgan işçiler çalışıyordu." dedi.

Sözlerine devam eden Gülbil, "Taliban yönetimi ele geçirdiğinde mağazaları işletmekte sıkıntılar yaşadık. Elektrik ve gıda tedariki sorunu başladı. Güvenlik nedeniyle 16 Ağustos’ta Afganistan’dan ayrıldım. Sermayemizin tamamı orada kaldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

TÜRK İŞÇİLER 'BİZ ORADA NATO’YA GÜVENEREK YATIRIM YAPTIK'

Kabil havalimanında Türklere ait yaklaşık 10 iş işyerinin olduğunu söyleyen Cengiz Aslan ise şunları söyledi: “2009’dan beri Afganistan’da ticaret yapıyorum. 2014’te 400 bin dolar yatırım yaparak Kabil havalimanında bir hediyelik eşya, bir terzi, bir berber ve bir giyim mağazası açtım. İş yerimde 6 Afgan, 6 Türk çalışıyordu. Taliban yönetimi ele geçirince Afgan personellerimize ulaşamadık. Bir personelimiz ailesiyle birlikte İngiltere’ye sığındı." diyerek durumu açıklayan Aslan "Yanımızda çalışan Türk işçiler Türkiye’ye döndü. “Şu anda havalimanındaki mağazalarımda 400 bin dolar değerinde malzeme bulunuyor. Havalimanındaki arkadaşların gönderdiği fotoğraflara göre bir iş yerime zorla girilmiş. İş yerindeki ürünlerin bir kısmı çalınmış. Biz orada NATO’ya güvenerek yatırım yaptık. Bütün sermayemizi Afganistan’da bıraktık. Şimdi ne olacak bilmiyoruz.” şeklinde konuştu.