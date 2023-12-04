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Türk istihbaratından İsrail istihbaratına çok sert uyarı: 'Sonuçları ağır olur'
İsrail'in Gazze'ye uyguladığı katliamlar devam ederken savaş hükümetinin kararıyla İsrailli istihbarat elemanlarının Türkiye'de dahil Hamas yöneticilerine operasyon yapma talimatı verme sonrası Türk istihbaratı İsrail istihbaratını çok sert uyarararak Türkiye'de yapmaya çalışacağı operasyonların sonuçlarının çok ağır olacağını açıkladı.
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