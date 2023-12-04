Türk istihbaratından İsrail istihbaratına çok sert uyarı: 'Sonuçları ağır olur'

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı katliamlar devam ederken savaş hükümetinin kararıyla İsrailli istihbarat elemanlarının Türkiye'de dahil Hamas yöneticilerine operasyon yapma talimatı verme sonrası Türk istihbaratı İsrail istihbaratını çok sert uyarararak Türkiye'de yapmaya çalışacağı operasyonların sonuçlarının çok ağır olacağını açıkladı.

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Türk istihbaratından İsrail istihbaratına çok sert uyarı: 'Sonuçları ağır olur' 1

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in, Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planları yaptığını yazmıştı. Türkiye'den sert tepki geldi.

İsrail'in Türkiye dahil Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerini hedef alacağına dair haberler üzerine, İsrail istihbarat birimlerine, Türkiye'de yasa dışı faaliyette bulunmalarının ciddi sonuçları olacağı bildirildi.

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