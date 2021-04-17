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  3. Türk Kızılay'dan Pakistan'a yardım eli! 500 Türkmen aileye gıda yardımı yapıldı

Türk Kızılay'dan Pakistan'a yardım eli! 500 Türkmen aileye gıda yardımı yapıldı

Türk Kızılay, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 500 Türkmen aileye ramazan gıda paketi yardımında bulundu. Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, yardımların ramazan boyunca devam edeceğini söyledi.

Türk Kızılay'dan Pakistan'a yardım eli! 500 Türkmen aileye gıda yardımı yapıldı

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo yaptığı açıklamada, Hayber Pahtunhva'nın Haripur şehrinde ihtiyaç sahibi 500 Türkmen aileye ramazan gıda kolisi yardımında bulunduklarını belirtti.

YARDIMLAR RAMAZAN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Camilo, söz konusu paketlerde temel gıda maddeleri bulunduğunu ve 3 bin ila 3 bin 500 kişinin bu destekten faydalanacağını ifade etti. Ramazan boyunca Pakistan genelinde yardım faaliyetlerinde bulunacaklarını dile getiren Camilo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla işlerini kaybedenlerin ve ihtiyaç sahiplerinin, öncelikleri olduğunu söyledi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Türk Kızılay'dan Pakistan'a yardım eli! 500 Türkmen aileye gıda yardımı yapıldı

Türk Kızılay'dan Pakistan'a yardım eli! 500 Türkmen aileye gıda yardımı yapıldı

Türk Kızılay'dan Pakistan'a yardım eli! 500 Türkmen aileye gıda yardımı yapıldı

Türk Kızılay'dan Pakistan'a yardım eli! 500 Türkmen aileye gıda yardımı yapıldı

Türk Kızılay'dan Pakistan'a yardım eli! 500 Türkmen aileye gıda yardımı yapıldı

Türk Kızılay'dan Pakistan'a yardım eli! 500 Türkmen aileye gıda yardımı yapıldı

Türk Kızılay'dan Pakistan'a yardım eli! 500 Türkmen aileye gıda yardımı yapıldı

Türk Kızılay'dan Pakistan'a yardım eli! 500 Türkmen aileye gıda yardımı yapıldı

Türk Kızılay'dan Pakistan'a yardım eli! 500 Türkmen aileye gıda yardımı yapıldı

Türk Kızılay'dan Pakistan'a yardım eli! 500 Türkmen aileye gıda yardımı yapıldı

Türk Kızılay'dan Pakistan'a yardım eli! 500 Türkmen aileye gıda yardımı yapıldı

Türk Kızılay'dan Pakistan'a yardım eli! 500 Türkmen aileye gıda yardımı yapıldı

Türk Kızılay'dan Pakistan'a yardım eli! 500 Türkmen aileye gıda yardımı yapıldı

Türk Kızılay'dan Pakistan'a yardım eli! 500 Türkmen aileye gıda yardımı yapıldı

Türk Kızılay'dan Pakistan'a yardım eli! 500 Türkmen aileye gıda yardımı yapıldı

Türk Kızılay'dan Pakistan'a yardım eli! 500 Türkmen aileye gıda yardımı yapıldı

Türk Kızılay'dan Pakistan'a yardım eli! 500 Türkmen aileye gıda yardımı yapıldı

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