Türk kökenli milletvekili Nazlı (Natalie) Süleyman Avustralya’da bakan oldu

Avustralya'da Türk kökenli milletvekili Nazlı (Natalie) Süleyman, Victoria eyaletinde yeni kurulan kabinede bakan olarak atandı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde geçtiğimiz ay yapılan eyalet seçimleri İşçi Partisi'nin zaferiyle sonuçlandı. Daniel Andrews seçim zaferinin ardından üçüncü kez başbakan oldu. Andrews, yeni kurduğu eyalet hükümetinde Türk kökenli milletvekiline görev verdi. St Albans'da üçüncü kez milletvekili seçilme başarısı gösteren Nazlı (Natalie) Süleyman, Gaziler, Küçük İşletmeler ve Gençlik Bakanı olarak atandı.

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GAZİLER, KÜÇÜK İŞLETMELER VE GENÇLİK BAKANI OLARAK ATANDI

Süleyman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Vali Linda Dessau önünde Gaziler, Küçük İşletmeler ve Gençlik Bakanı olarak yemin ettim. Teşekkürler St Albans" ifadelerini kullandı.

Victoria Parlamentosu'na seçilen ilk Türk ve Müslüman kadın olan Nazlı Süleyman'ın yeni kurulan hükümetin programında yer alan "İslamofobi ile mücadele" çalışmalarına da destek vermesi bekleniyor.