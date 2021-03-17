Türk mucitlerin aşısı BioNTech Türkiye'ye geliyor: Tam 4 buçuk milyon doz ay sonunda ülkemizde olacak!

BioNTech ve Pfizer ortaklığında, Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıdan müjdeli haber geldi. İlk partisi 850 bin olmak üzere toplamda 4 buçuk milyon doz koronavirüs aşısının ay sonuna dek ülkemizde olması bekleniyor.

MUHATAP DOĞRUDAN UĞUR ŞAHİN OLACAK

Yetkililerden alınan bilgiye göre, BioNTech'in Pfizer ortaklığında geliştirdiği aşının Türkiye'ye ulaşımı aşamasında Almanya'da yaşayan Uğur Şahin muhatap alınacak. Yani Türkiye, aşıyı doğrudan Prof. Dr. Uğur Şahin'den temin edecek.

İSTEMEYENLERE CORONAVAC UYGULANMAYA DEVAM EDİLECEK

Sabah'tan Eda Işık'ın haberine göre, Pfizer/BioNTech aşısı, sırası gelen vatandaşlara önerilecek ve onay veren kişilere, Çin'den getirilen CoronaVac yerine bu aşı uygulanacak. BioNTech'in aşısını yağtırmayı reddeden kişilere ise, hali hazırda uygulanmakta olan ve klasik yöntemle, Çinli şirket SinoVac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı vurulacak.

Tıpkı CoronaVac'ta olduğu gibi Pfizer/BioNTech aşısı da Sağlık Bakanlığı tarafından incelemeye alınacak. 15 gün sürecek test sürecinin ardından aşıda uygulamaya geçilecek.

ASTRAZENECA'NIN KULLANIMI DÜŞÜNÜLMÜYOR

Koronavirüse karşı, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen fakat kan pıhtılaşmasına yol açtığı ve ölümlere sebebiyet verdiği gerekçesiyle Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa ile birlikte 16 ülkede yasaklanan AstraZeneca aşısının ise ülkemizde kullanılması düşünülmüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AstraZeneca'nın güvenli olmadığını belirterek şirketle anlaşma sağlamamıştı.