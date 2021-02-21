Türk pop müziğinin efsanevi sanatçısı Serpil Barlas hayatını kaybetti! Serpil Barlas kimdir?

Türk pop müziğinin usta isimlerinden Serpil Barlas, 20 Şubat 2021 tarihinde Beşiktaş'taki evinde hayata gözlerini yumdu.

Dün gece saat 23.00 sıralarında yediği akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan Serpil Barlas, ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Ölüm haberi tüm sevenlerini üzüntüye boğarken Serpil Barlas'ın cenazesi ise Feriköy Mezarlığı'nda anneannesi Macide Balkış'ın bulunduğu aile kabristanına ,22 Şubat Pazartesi günü defnedilecek.

SERPİL BARLAS KİMDİR, NERELİ?

Asıl adı Serpil Polat olan Serpil Barlas 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1960'lı yıllarda şehir tiyatrolarında oyunculuğa adım atan Serpil Barlas, annesi Türk müziği solisti Aysel İpar, babası Kazım Polat’dır.

Serpil Barlas ile ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Serpil Barlas kimdir, nereli? Kaç yaşında, ne zaman ve neden öldü?