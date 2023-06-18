Türk sanat müziğinin unutulmaz sanatcısı Metin Milli, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün hayatını kayıp eden Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Metin Milli sevenlerinin katıldığı cenaze töreniyle Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Türk sanat müziğinin unutulmaz sanatcısı Metin Milli, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

1980'li yıllara damga vuran, 'Seviyorum İşte', 'Şarkılara Sordum' gibi eserlere getirdiği yorumlarla hatırlanan Türk Sanat Müziği sanatçısı ve iş insanı Metin Milli, Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 80 yaşında hayata veda eden Metin Milli bugün toprağa verildi.

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Ankara'da bir süredir Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören sanatçı Metin Milli, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Metin Milli'nin cenaze namazı, öğle vakti İsmet Oğultürk Camisi'nde kılındı.

Türk sanat müziğinin unutulmaz sanatcısı Metin Milli, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

SEVENLERİ METİN MİLLİ'Yİ SON YOLCULUĞUNDA YANLIZ BIRAKMADI

Cenazeye, ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları katıldı. Cenaze namazının ardından Metin Milli için helallik istendi. Milli'nin cenazesi daha sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye katılanlardan kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu uzun yıllar Milli ile birlikte çalıştıklarını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"METİN AĞABEY, DEĞERLİ BİR AĞABEYİMİZ VE SANATÇIMIZDI"

Metin ağabey, değerli bir ağabeyimiz ve sanatçımızdı. Kendisiyle birlikte çok turne yaptık. Aynı zamanda baba dostumdu. Ankara'ya taşınmadan önce Bodrum'da da görüştüm birkaç kez. İyi görünüyordu ama hastaymış, bize hiç iletmedi. Tabii çok üzüldük. Mardin ve sanat camiamız için önemli bir kayıp. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, sevenlerinin başı sağ olsun.

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