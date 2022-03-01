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  3. Türk SİHA'larının Rusya-Ukrayna savaşındaki başarısı Türk düşmanı senatörü bile dize getirdi

Türk SİHA'larının Rusya-Ukrayna savaşındaki başarısı Türk düşmanı senatörü bile dize getirdi

Ukrayna'nın Rusya ile yaptığı savaşta elindeki en önemli asker güç Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'ları oldu. SİHA'ların etkisi öyle fazla ki önceden Türkiye karşıtı açıklamaları bulunan ABD'li senatör Marco Rubio bile etkilendi. Rubio sosyal medya hesabında, "Ukrayna Bayraktar TB2 Türk yapımı insansız muharebe hava araçları ile Rusya'nın ikmal hatlarına büyük zarar verdi" paylaşımında bulundu.

Rusya, Putin'in emriyle Ukrayna topraklarını işgal etti. Ancak hiç beklemediği bir askeri direnişle karşılaşıyor. 6 gündür süren savaşta Ukrayna'nın birçok kenti bombalandı, sivillerin olduğu binalar füzelerle vuruldu.

Ukrayna ordusu ise bu saldırılara halkıyla birlikte kuvvetli karşılıklar veriyor. Kritik noktalarda güçlü savunmalar yapan Ukraynalılar, Rusya'ya beklenmedik yerlerde zarar veriyor. Bu noktada ön plana çıkan ise Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar SİHA'lar oldu.

Türk SİHA'larının Rusya-Ukrayna savaşındaki başarısı Türk düşmanı senatörü bile dize getirdi

ABD'Lİ SENATÖR, SİHA'LARA ÖVGÜLER DİZDİ

Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'ları Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik elindeki en etkili silah olurken bu durum, Türk düşmanlığı ile tanınan ABD'li senatör Marco Rubio'nun da dikkatini çekti. Senatör Marco Rubio twitter hesabından SİHA'lar için şunları yazdı: "Ukrayna Bayraktar TB2 Türk yapımı insansız muharebe hava araçları ile Rusya'nın ikmal hatlarına büyük zarar verdi."

Türk SİHA'larının Rusya-Ukrayna savaşındaki başarısı Türk düşmanı senatörü bile dize getirdi

UKRAYNA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DA PAYLAŞIMDA BULUNDU

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da bugün SİHA'ların saldırılarından görüntü paylaşıp, "BayraktarTB2 pilotlarımızın ince işçilikleriyle 1 düşman tankı ve 2 BUK uçaksavar füze sistemi imha edildi." bilgisini verdi.

Türk SİHA'larının Rusya-Ukrayna savaşındaki başarısı Türk düşmanı senatörü bile dize getirdi

FETÖ'CÜLERE KUCAK AÇMIŞTI

Marco Rubio, FETÖ terör örgütü savunuculuğuyla dikkat çeken basketbolcu Enes Kanter'e kucak açmıştı. Rubio, Enes Kanter ile bir araya gelip "Bu genç adamın Türk vatandaşı arkadaşlarının haklarını savunmak için gösterdiği cesaretten etkilendim. Bugün Enes Kanter ile toplantı yapmaktan onur duydum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimi altındaki Türkiye'deki insan hakları ihlallerini tartıştık" demişti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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