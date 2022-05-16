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  3. Türk sporunu yasa boğan haber! Boksör Musa Askan Yamak bu kez kalbine yenildi!

Türk sporunu yasa boğan haber! Boksör Musa Askan Yamak bu kez kalbine yenildi!

Türk boksör Musa Askan Yamak'tan üzen haber geldi. 75 maçta hiç yenilmeyen profesyonel boksör Musa Askan Yamak, geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Türk sporunu yasa boğan haber! Boksör Musa Askan Yamak bu kez kalbine yenildi!

Almanya'da yaşayan Türk boksör Musa Askan Yamak hayranlarını üzdü. Dün gece Almanya'da çıktığı maç sırasında ringde aniden fenalaşan Musa Askan Yamak, apar topar hastaneye kaldırıldı. Musa Askan Yamak'tan Türk sporunu yasa boğan haber geldi.

Türk sporunu yasa boğan haber! Boksör Musa Askan Yamak bu kez kalbine yenildi!

KALBİNE YENİK DÜŞTÜ!

Çok hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılan Türk boksör, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Maçın 3. raundunda bir anda yere yığılan Musa Askan Yamak'tan geriye, yarı ağır siklet boksta WBF ve GBU kemerleri kaldı.

Türk sporunu yasa boğan haber! Boksör Musa Askan Yamak bu kez kalbine yenildi!

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