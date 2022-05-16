Türk sporunu yasa boğan haber! Boksör Musa Askan Yamak bu kez kalbine yenildi!

Almanya'da yaşayan Türk boksör Musa Askan Yamak hayranlarını üzdü. Dün gece Almanya'da çıktığı maç sırasında ringde aniden fenalaşan Musa Askan Yamak, apar topar hastaneye kaldırıldı. Musa Askan Yamak'tan Türk sporunu yasa boğan haber geldi.

KALBİNE YENİK DÜŞTÜ!

Çok hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılan Türk boksör, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Maçın 3. raundunda bir anda yere yığılan Musa Askan Yamak'tan geriye, yarı ağır siklet boksta WBF ve GBU kemerleri kaldı.