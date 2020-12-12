Türk takımları, karantina süresinin 10'a düşürülmesini istiyor

Kovid-19 vakalarında Süper Lig'de 14 gün olarak uygulanan karantina süresinin, Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde daha kısa tutulması dikkati çekiyor. Testleri pozitif çıkan futbolcu veya kulüp görevlileri, Avrupa'daki birçok ligde ağırlıklı olarak 7 ve 10 gün karantinada kalıyor. Bu süre sonunda testleri negatife dönen kişiler, sahalara dönebiliyor. Futbol liglerinde İngiltere, Belçika 7, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda, İskoçya 10 günlük karantina süresi uyguluyor.

TFF'YE BAŞVURULDU

Kulüpler Birliği, 4 Aralık'ta tüm kulüplerin görüş birliğiyle karantina süresinin kısaltılması konusunda Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurdu.

TFF ise kulüplerin karantina süresinin 14'ten 10 güne indirilmesi yönündeki beklentisini Bilim Kuruluna iletti.

Sağlık Bakanlığının bir süre önce değiştirdiği genel protokollerle pozitif çıktıktan sonra semptom göstermeyen kişilerin karantina süresi 10 güne düşürülmüş ve sonucu negatife dönenlerin karantinasının bitirilmesi kararı alınmıştı.