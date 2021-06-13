Türk tıp tarihinde önemli gelişme! Türkiye migren ataklarını önleyen iki aşıya onay verdi

Migren hastalarına umut olan bir açıklama yapıldı. Ülkemizde çoğu insanın yaşadığı sağlık sorunu olan migren atakları artık çözümsüz olmaktan çıkıyor. Migren ataklarına karşı iki aşı onaylandı. Etkinlikleri yüzde 60-80 olarak belirlenen aşıların önemli bir yan etkisi yok. Türk Nöroloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Necdet Karlı, "Tarih boyunca ilk kez migrene karşı bir ilaç üretilmiş oldu. Dünyada üç yıl önce kullanılmaya başlandı. Türkiye’de ise iki ay önce onay aldı. Bu aşıları hastaya ayda bir kere, yaklaşık bir yıl boyunca yapmak gerekiyor. Sonra yavaş yavaş azaltılıp kesiliyor" dedi.

"İNSANLARIN HAYAT KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Türkiye’de toplumun yüzde 16.4’ünün hayat kalitesini düşüren migren için iki yeni aşı devreye girdi. Dünyada yaklaşık üç yıldır kullanılan aşılara Sağlık Bakanlığı iki ay önce onay verdi. Türk Nöroloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Necdet Karlı, aşılarla ilgili şunları söyledi: “Migren çok sık görülen bir baş ağrısı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) migreni, 50 yaş altında kadınlarda en çok engelliliğe neden olan hastalıklar sırasında birinci sırada gösteriyor. Bu yaş grubu migren atakları tuttuğunda işe gidemiyor, sosyal hayatlarından geri kalıyorlar. Örneğin diyabetle karşılaştırıldığında, migren çok daha fazla insanı etkiliyor. Türkiye’de 50 milyon yetişkin nüfus var. 25 milyonu kadın. Bu kadınların 6 milyonunda migrene rastlanıyor."

"KULLANILAN İLAÇLAR MİGREN İÇİN GELİŞTİRİLEN İLAÇLAR DEĞİL"

Kullanılan ilaçların direkt olarak migrene yönelik üretilmiş olmadığına dikkat çeken Karlı, "3 milyon da migrenli erkek bulunuyor. Hatta 4’te üçü yani yaklaşık 7.5 milyon kişi ayda 4 gün ve daha fazla baş ağrısı çekiyor. Üstelik bir grup hastada işler daha da kötü. Bu kişiler ayda 8-10 gün baş ağrısına maruz kalabiliyor. Migren tedavi edilmediğinde kişileri çok etkileyen bir hastalık. Daha önce koruyucu tedavi veriyorduk. Yani ağrının gelmesini ilaçla engellemeye çalışıyorduk. Ancak bu ilaçların hiçbiri migrenin esasına yönelik ilaçlar değildi. Kimi kalp, kimi tansiyon, kimi epilepsi gibi başka hastalıklar için üretilmiş ilaçlardı."

"MİGREN HASTALARINDA ÇOK ETKİLİ"

Aşıların kronik migren hastalarında etkili olduğunu vurgulayan Karlı "Vücutta CGRP molekülü var. Bu, migrende ağrının ortaya çıkmasına neden olan bir molekül. Bu moleküle karşı bir antikor geliştirildi. Bunun iki çeşidi var. Biri molekülün kendisine karşı, diğeri de molekülün bağlandığı noktaya karşı bir antikor. İkisinin de etkinliği aynı. Bu iki antikor CGRP molekülünün etkinliğini engelliyor. Dolayısıyla ağrının oluşması engelleniyor ve atak ortaya çıkmıyor. Etkinlikleri yüzde 60-80’lerde ve de önemli bir yan etkisi yok. Tarih boyunca ilk kez migrene karşı bir ilaç üretilmiş oldu. Dünyada üç yıl önce kullanılmaya başlandı. Türkiye’de ise iki ay önce onay aldı. Bu aşıları hastaya ayda bir kere, yaklaşık bir yıl boyunca yapmak gerekiyor. Sonra yavaş yavaş azaltılıp kesiliyor. Fiyatı ise 1500 lira ile 3 bin lira arasında. Henüz ödeme kapsamına alınmadı. Bu aşılar özellikle ayda 15 günden fazla ağrı çeken kronik migren hastalarında çok etkili."