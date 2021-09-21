Türk Toraks Derneği’nden CoronaVac aşısının etkilerine ilişkin çalışma

Türk Toraks Derneği, "Sağlık Çalışanlarında CoronaVac Aşı Yan Etkisi Çalışması" ile "Aşılanma Sonrası SARS-CoV-2 PCR Pozitifliği ve Covid-19 Oranları Araştırma Anketi" isimli iki çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Açıklamada Türk Toraks Derneği Üyesi Dr. Şennur Özen’in görüşlerine yer verildi. Özen, "Sağlık Çalışanlarında CoronaVac Aşı Yan Etkisi" isimli çalışma hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Dr. Şennur Özen yapılan çalışmada aşının güvenli olduğunu ve görülen yan etkilerin büyük oranda beklenen hafif etkilerden meydana geldiğini belirtti. Çalışmaya 1039 (%64) kadın, 589 (%36) erkek toplam 1628 sağlık çalışanının katıldığını söyleyen Özen, “İlk doz CoronaVac aşısı sonrası 300 (%18,4), 2. doz sonrası ise 254 (%15,6) katılımcı yan etki geliştiğini bildirmiştir. Yan etkiler içinde en sık aşı yerinde kızarıklık ve ağrı, baş ağrısı, kas eklem ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi ve uyku problemleri görülmüş ve bu yan etkiler aşılanma sonrası dönemlerde sıklık açısından değişiklik göstermiştir. Aşı yan etkileri en çok uygulamadan sonraki 24 saatte görülmüştür."dedi.

Sağlık çalışanları ve yakınları olan 2 bin 13 kişinin katıldığı "Aşılanma Sonrası SARS-CoV-2 PCR Pozitifliği ve Covid-19 Oranları Araştırma Anketi" hakkında ise Türk Toraks Derneği İkinci Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk bilgi paylaştı.

HASTALIĞI ÖNLEMEDE ETKİLİ

Prof. Dr. Nurdan Köktürk CoronaVac aşısının, hastalığı önlemede etkili olduğunun çalışma sonucunda görüldüğünü belirtti. Yapılan anket çalışmasının CoronaVac aşısının, ağırlığı sağlık çalışanlarından oluşan bir popülasyonda etkili olduğunu gösterdiğini söyleyen Köktürk, aşılanma sonucunda Covid-19 PCR testi pozitifliğinin %12,1'den %8,8'e düşmesine neden olduğunu ifade etti. Hastanede tedavi gören hastaların oranlarının da aşılanma ile %15,5'ten %10'a düştüğünü ekledi.

ÇALIŞMAYA 2 BİN 13 KİŞİ KATILDI

Çalışmaya 1312’si kadın, 701'i erkek olmak üzere toplam 2 bin 13 kişi katıldığını ve aşı öncesi PCR durumuna yönelik değerlendirme yapıldığını belirten Köktürk, bu kişilerin 245'inin aşı öncesi PCR testinin pozitif çıktığını, 185'inin evde tedavi edildiğini, 38'inin hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Aşı öncesi asemptomatik PCR pozitifliğinin 22 kişide görüldüğünü belirten Köktürk; aşıdan sonra herhangi bir zamanda PCR pozitifliği gelişen 177 ( %8,8) katılımcı olduğunu, bu katılımcıların 129'unda (%72,8) PCR pozitifliği 2. doz aşıdan 21 gün sonraki dönemde gerçekleştiğini, PCR pozitifliği gelişen grubun %77.4'ünde hafif üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları