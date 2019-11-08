Türk zırhlısına çıkmaya çalışırken düşmüştü! O kişi terörist çıktı

YPG/PKK yandaşları, Suriye'nin kuzeyinde Rus askeri polisi ile ortak devriye yapan TSK'ya ait bir zırhlı aracın, yerel halktan bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiğini söyleyerek propaganda yaptı.

TÜRKİYE KARŞITI KAMPANYA DÜZENLEMEYE ÇALIŞTILAR

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği üçüncü ortak kara devriyesinde, devriye yapan Türk zırhlısına çıkıp kapısını açmaya çalışırken düşen kişi ile ilgili Türkiye karşıtı bazı sosyal medya hesaplarında da kampanya düzenlenmeye çalışıldı.

TÜRKİYE TOPRAKLARINA ATILAN HAVAN TOPLARININ BAŞINDA POZ VERMİŞ

Buna karşın, sivil olduğu iddia edilen şahsın, sosyal medya gibi açık kaynaklarda, aslında YPG/PKK'lı bir terörist olduğuna ilişkin çok sayıda görsele rastlandı. Söz konusu teröristin, sivil kıyafetler içinde Türkiye topraklarına atılan havan toplarının başında olduğu ve bunlarla düzenek kurduğu görüldü.

BİRÇOK PKK FOTOĞRAFI VAR

Şahsın kendi sosyal medya hesaplarında da YPG/PKK üniformasıyla profil fotoğrafları yayınladığı dikkati çekti.

Terör örgütü YPG/PKK üyeleri, özellikle Barış Pınarı Harekatı sırasında sivil halka ait evleri Türkiye topraklarına yaptığı havan ve roket saldırılarında üs olarak kullanmıştı. Örgüt, azınlıklara ait kiliseleri de karargaha çevirip avlularına havan topu düzenekleri kurmuştu.

