Türkali-2 kuyusunda müjde niteliğinde haber! Günlük 650 bin metreküp akış
Karadeniz'de bulunan Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testinin, günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ettiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bakan Dönmez yaptığı paylaşımda 28 Temmuz'da Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testlerinin başarıyla tamamlandığını ifade etti.
VİDEO GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞTI
Karadeniz'deki gaz faaliyetlerine yönelik 21 saniyelik video görüntüsünün paylaşıldığı açıklamada Dönmez, şunları kaydetti:
"28 Temmuz 2021 Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testi başarıyla tamamlandı. 20 Kasım 2021 Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi, günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz."
? 28 Temmuz 2021— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 20, 2021
✅ Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 & Rezervuar-3 testi başarıyla tamamlandı.
? 20 Kasım 2021
?Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor.
Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz.? pic.twitter.com/rUh5bqKhUr