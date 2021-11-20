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Türkali-2 kuyusunda müjde niteliğinde haber! Günlük 650 bin metreküp akış

Karadeniz'de bulunan Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testinin, günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ettiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından bildirdi.

Türkali-2 kuyusunda müjde niteliğinde haber! Günlük 650 bin metreküp akış

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Dönmez yaptığı paylaşımda 28 Temmuz'da Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testlerinin başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Türkali-2 kuyusunda müjde niteliğinde haber! Günlük 650 bin metreküp akış

VİDEO GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞTI

Karadeniz'deki gaz faaliyetlerine yönelik 21 saniyelik video görüntüsünün paylaşıldığı açıklamada Dönmez, şunları kaydetti:

"28 Temmuz 2021 Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testi başarıyla tamamlandı. 20 Kasım 2021 Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi, günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz."

 

 

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