Türkan Şoray gibi derin bakışlara sahip olabilmek çok kolay! Kaş ve kirpiklerinizin gürleşmesi için bu yağları kullanın! Yüz güzelliğinde en dikkat çekici yerler olan kaşlar ve kirpikler bazen doğal sebeplerden, bazen kullanılan ürünlerden bazen de çeşitli hastalıklardan dolayı dökülebiliyor. Kaşlarını ve kirpiklerini güçlendirmek isteyenler için birbirinden doğal yağ önerileri...

1 8 HİNT YAĞI Yağ asitleri ve E vitamini açısından zengin olan hint yağı, kaşların ve kirpiklerin güçlenmesi için, kalınlaşıp doğal bir görünüm kazanması için kullanılacak olan iyi bir alternatiftir. Antioksidan ve antienflamasyon özelliklerinden dolayı ciltteki kan dolaşımını hızlandırarak kıl köklerini harekete geçirir, kaş ve kirpiklerin güçlenerek çıkmasını sağlar. Yağı geceleri uygulamak daha iyi sonuç verecektir.