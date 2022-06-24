Türkan Şoray gibi derin bakışlara sahip olabilmek çok kolay! Kaş ve kirpiklerinizin gürleşmesi için bu yağları kullanın!
Türkan Şoray gibi derin bakışlara sahip olabilmek çok kolay! Kaş ve kirpiklerinizin gürleşmesi için bu yağları kullanın!
Yüz güzelliğinde en dikkat çekici yerler olan kaşlar ve kirpikler bazen doğal sebeplerden, bazen kullanılan ürünlerden bazen de çeşitli hastalıklardan dolayı dökülebiliyor. Kaşlarını ve kirpiklerini güçlendirmek isteyenler için birbirinden doğal yağ önerileri...