Turkcell'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev bağış!

Turkcell'in sosyal medya hesabından Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin açıklama yapıldı. Paylaşımda kampanyaya 20 Milyon TL katkıda bulunulduğu belirtildi.

Turkcell'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Turkcell Türkiye'siz, Türkiye de Turkcell'siz olmaz. Bugün yine "Bizsiz Olmaz" diyoruz. Cumhurbaşkanımız himayesinde Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon TL katkıda bulunuyoruz. Turkcell olarak bu süreçte bayilerimizi, yüklenicilerimizi, çözüm ortaklarımızı ayakta tutmayı ve istihdama katkı sağlamayı da bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu zor günleri el birliği ile aşacağımıza inancımız tam. Türkiye'nin Turkcell'i olarak, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemizin ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Turkcell'in paylaşımı: