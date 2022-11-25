Türker Akıncı Kimdir. Nerelidir, Kaç yaşındadır. Mesleği nedir, Evlimi? Biyografisi

Türker Akıncı Beyaz TV'de Ne var Ne yok programını başarıyla sunarak izleyicilerin dikkati çekmeyi başararak kim olduğu merak edilerek araştırılmaya çalışılıyor. Peki Türker Akıncı Kimdir. Nerelidir, Kaç yaşındadır. Mesleği nedir, Evlimi? Biyografisi

YAYINLAMA
Google News
Türker Akıncı Kimdir. Nerelidir, Kaç yaşındadır. Mesleği nedir, Evlimi? Biyografisi

Beyaz TV'de çeşitli programlarad sunuculuk yapan özellikle sunumunu yaptığı Ne var ne yok ve Ortak Akıl adlı programla izleyicilerin dikkatini çeken Türker Akıncı sosyal medyada kim olduğu yönünde araştırmalar yapılmaktadır. Türker Akıncı Kimdir. Nerelidir, Kaç yaşındadır. Mesleği nedir, Evlimi? Biyografisi

233bg.jpg

TÜRKER AKINCI KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Türker akıncı 17 Temmuz 1986 yılında İstanbul Silivri Seymen köyünde dünyaya geldi 2004- 2008 Marmara üniversitesi mezunudur. Beyaz TV ekranlarında Ne var ne yok ve Ortak Akıl adlı programların moderatörlüğünü üstlenen Türker Akıncı bir dönem 24 TV muhabirliği yapan Tuğba Akıncı ile evlidir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ömer Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Ömer Demir'in biyografisi
Ömer Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Ömer Demir'in biyografisi
Çorum Valisi kim? Mustafa Çiftçi kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Çiftçi biyografisi
Çorum Valisi kim? Mustafa Çiftçi kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Çiftçi biyografisi
Prof. Dr. Raşit Küçük kimdir? Nereli? Öldü mü, kaç yaşında neden öldü? Prof. Dr. Raşit Küçük biyografisi
Prof. Dr. Raşit Küçük kimdir? Nereli? Öldü mü, kaç yaşında neden öldü? Prof. Dr. Raşit Küçük biyografisi
Tolga Güleryüz Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? İşte Tolga Güleryüz Biyografisi...
Tolga Güleryüz Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? İşte Tolga Güleryüz Biyografisi...
Son Haberler
Türker Akıncı Kimdir. Nerelidir, Kaç yaşındadır. Mesleği nedir, Evlimi? Biyografisi
Türker Akıncı Kimdir. Nerelidir, Kaç yaşındadır. Mesleği nedir, Evlimi? Biyografisi
Salkın isminin anlamı nedir, Salkın ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Salkın isminin anlamı nedir, Salkın ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mücdet isminin anlamı nedir, Mücdet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mücdet isminin anlamı nedir, Mücdet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ünal Atabay Kimdir. Nerelidir, Kaç yaşındadır, Siyasi görüşü nedir, uzmanlık alanı nedir? Biyorafisi
Ünal Atabay Kimdir. Nerelidir, Kaç yaşındadır, Siyasi görüşü nedir, uzmanlık alanı nedir? Biyorafisi
Yavuz Barlas, kimdir, nerelidir, Mehmet Barlas'ın neyi oluyor, kaç yaşındadır, mesleği nedir?
Yavuz Barlas, kimdir, nerelidir, Mehmet Barlas'ın neyi oluyor, kaç yaşındadır, mesleği nedir?
Celal Kılıçdaroğlu kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?
Celal Kılıçdaroğlu kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?
Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak kimdir, kaç yaşında, nereli?
Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak kimdir, kaç yaşında, nereli?
Çok Okunanlar
Ünal Atabay Kimdir. Nerelidir, Kaç yaşındadır, Siyasi görüşü nedir, uzmanlık alanı nedir? Biyorafisi
Ünal Atabay Kimdir. Nerelidir, Kaç yaşındadır, Siyasi görüşü nedir, uzmanlık alanı nedir? Biyorafisi
Mücdet isminin anlamı nedir, Mücdet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mücdet isminin anlamı nedir, Mücdet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Engelliler Günü'nde engelliler izinli mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi?
Engelliler Günü'nde engelliler izinli mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi?
A Milli Takım Oyuncusu Cenk Özkaçar Kimdir, Nerelidir, Hangi Takımda Oynuyor?
A Milli Takım Oyuncusu Cenk Özkaçar Kimdir, Nerelidir, Hangi Takımda Oynuyor?
Merve Boluğur'un sevgilisi kimdir? DJ Mert Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?
Merve Boluğur'un sevgilisi kimdir? DJ Mert Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sena Alkan kimdir? Aslen nereli, kaç yaşında? Evli mi, kiminle evli? Sena Alkan biyografisi
Sena Alkan kimdir? Aslen nereli, kaç yaşında? Evli mi, kiminle evli? Sena Alkan biyografisi
Yorumlananlar
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var