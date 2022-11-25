Beyaz TV'de çeşitli programlarad sunuculuk yapan özellikle sunumunu yaptığı Ne var ne yok ve Ortak Akıl adlı programla izleyicilerin dikkatini çeken Türker Akıncı sosyal medyada kim olduğu yönünde araştırmalar yapılmaktadır. Türker Akıncı Kimdir. Nerelidir, Kaç yaşındadır. Mesleği nedir, Evlimi? Biyografisi

TÜRKER AKINCI KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Türker akıncı 17 Temmuz 1986 yılında İstanbul Silivri Seymen köyünde dünyaya geldi 2004- 2008 Marmara üniversitesi mezunudur. Beyaz TV ekranlarında Ne var ne yok ve Ortak Akıl adlı programların moderatörlüğünü üstlenen Türker Akıncı bir dönem 24 TV muhabirliği yapan Tuğba Akıncı ile evlidir.