Türkiye 2 - 0 Litvanya | Maç sonucu, özeti UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, grubun dördüncü maçında konuk ettiği Litvanya'yı 2-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

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A Milli Futbol Takımı, Uluslar C Ligi’nde çıktığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam ediyor.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg maçlarından 3 puanla ayrılarak bu organizasyonda ilk kez galibiyet serisi yakalayan ay-yıldızlılar İzmir’de Litvanya’yı konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında Kaan Ayhan’ın golüyle öne geçen milliler, 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun penaltıdan attığı golle farkı 2’ye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca A Milli Futbol Takımı, Litvanya’yı da yenerek grupta 4 maçın ardından 12 puana ulaştı.



15 YIL SONRA BİR İLK 2022-2023 sezonunda Uluslar C Ligi’nde oynadığı 4 müsabakayı kazanan A Milliler, 15 yıl sonra üst üste 4 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, 2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne ilk 4 maçı kazanarak başlamıştı.

Milliler grubun 5. maçında 22 Eylül’de Lüksemburg’u konuk edecek.



4 maçta da gol yemeyen Millilerin, UEFA Uluslar C Ligi’nde oynadığı karşılaşmalar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Türkiye - Faroe Adaları: 4-0

Litvanya - Türkiye: 0-6

Lüksemburg - Türkiye: 0-2

Türkiye - Litvanya: 2-0 A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında Litvanya ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlıların 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Cengiz’in şutu üst direkten auta gitti.

18. dakikada Halil Dervişoğlu’nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Cengiz’in kaleye gönderdiği sert şut az farkla üstten auta çıktı.

38. dakikada Cengiz’in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı ortaya arka direkte bulunan Kaan Ayhan kafayla vurdu. Kaleci Bartkus topu çelerken, hakem Frappart topun çizgiyi geçtiğini belirtti ve golü verdi. 1-0



Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Stephanie Frappart xx, Mikael Berchebru xx, Cyril Mugnier xx

Türkiye: Altay Bayındır xx, Zeki Çelik xx, Kaan Ayhan xxx, Çağlar Söyüncü xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Cengiz Ünder xxx, Salih Özcan xx, Hakan Çalhanoğlu xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Halil Dervişoğlu xx, Serdar Dursun xx

Yedekler: Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Cenk Özkaçar, Ozan Kabak, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Doğukan Sinik, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Tiago Çukur

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Litvanya: Bartkus xx, Baravykas xx, Girdvainis xx, Klimavicius xx, Barauskas xx, Lasickas xx, Megelaitis xx, Uzela xx, Milasius xx, Golubickas xx, Cernych xx

Yedekler: Plukas, Setkus, Sirvys, Tutskinas, Satkus, Mikoliunas, Klimavicius, Armanavicius, Matulevicius, Novikovas, Slivka, Kruzikas

Teknik Direktör: Valdas Ivanauskas

Gol: Kaan Ayhan (dk. 38) (Türkiye)

Sarı kart: Baravykas (Litvanya) Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri