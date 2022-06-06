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  3. Türkiye 6-0 Litvanya | Maç sonucu

Türkiye 6-0 Litvanya | Maç sonucu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi’nin 2.hafta maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Litvanya’yı 6-0 yendi. Milli Takım’a galibiyeti getiren golleri 2. ve 14.dakikada Doğukan Sinik, 56. ve 84.dakikada Serdar Dursun, 89.dakikada Yunus Akgün, 90.dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.

Türkiye 6-0 Litvanya | Maç sonucu

2. dakikada milli takım öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Doğukan Sinik, çalımlarla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Doğukan'ın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

7. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Orta sahada Salih Özcan'ın kaptırdığı topla gelişen Litvanya atağında sağ kanatta Novikovas topla buluştu. Kaan'dan sıyrılan ve ceza sahasına giren Novikovas'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

14. dakikada ay-yıldızlı ekip farkı ikiye çıkardı. Savunma arkasına sarkan Doğukan, Halil'in ara pasıyla savunma arkasında topla buluştu. Şık bir çalımla kaleciden meşin yuvarlağı kurtaran Doğukan, dar açıdan fileleri havalandırdı: 0-2.

Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Türkiye 6-0 Litvanya | Maç sonucu

Milli Takım 55. dakikada VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. 54. dakikada Litvanya ceza sahasında buluşan Yunus Akgün'ün dönerek vuruşunda Litvanya savunmasında Sirviys topa eliyle müdahale etti. 55. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Novak Simovic saha kenarına gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi. 56. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Dursun, meşin yuvarlağı kaleci Setkus'un sağından ağlara yolladı: 0-3.

60. dakikada Türkiye 4. golüne yaklaştı. Kaan Ayhan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya altıpas önünde Ozan Kabak kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

64. dakikada Litvanya etkili geldi. Sol kanattan gelişen atakta Cernych'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Laukzemis'in sert şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak ardından auta gitti.

67. dakikada ay-yıldızlı ekibin hızlı gelişen atağında Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına giren Yunus'a pasını attı. Yunus'un sağ çaprazdan yerden şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

71. dakikada milli takım net bir fırsatı kullanamadı. Litvanya savunmasının hatalı pasında topu kapan Halil, ceza sahasına girdi. Kaleciyi de geçen Halil'in şutunda kaleye giden top savunmaya çarptı ve yükseklik kazandı. Ardından kaleci Setkus meşin yuvarlağı kontrol etti.

81. dakikada miller farkı 4'e yükseltti. Sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün ceza sahasına yerden gönderdiği topa altıpas içinde Serdar Dursun ayak koydu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-4.

89. dakikada milli takım 5. golünü buldu. Litvanya ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, arka direkte uygun pozisyondaki Yunus'a pasını attı. Yunus'un gelişine düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 0-5.

90. dakikada milli takım farkı 6 yaptı. Orkun Kökçü'nün pasıyla savunma arkasına hareketlenen Halil Dervişoğlu, kaleciyi de geçip dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-6.

Mücadeleyi Türkiye 6-0 kazandı.

Türkiye 6-0 Litvanya | Maç sonucu

Stat: LFF

Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)

Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Linas Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis (Dk. 46 Utkus), Novikovas (Dk. 64 Petkevicius), Golubickas (Dk. 76 Barauskas), Dolznikov (Dk. 46 Cernych), Laukzemis (Dk. 64 Augustinas Klimavicius)

Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak (Dk. 76 Cenk Özkaçar), Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 58 Eren Elmalı), Salih Özcan, Cengiz Ünder (Dk. 46 Yunus Akgün), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 46 Orkun Kökçü), Doğukan Sinik (Dk. 66 Kerem Aktürkoğlu), Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

Goller: Dk. 2 ve 14 Doğukan Sinik, Dk. 56 (Penaltıdan) ve Dk. 81 Serdar Dursun, Dk. 89 Yunus Akgün, Dk. 90 Halil Dervişoğlu (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 9 Golubickas, Dk. 46 Klimavicius, Dk. 55 Sirvys, Dk. 79 Utkus (Litvanya), Dk. 33 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 79 Serdar Dursun (Türkiye)

Türkiye 6-0 Litvanya | Maç sonucu

Tayfun Altuntaş
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