Türkiye A Milli Futbol takımı Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi

A milli futbol milli takımımız Konya'da oynanan Euro 2024 Elemeleri D Grubu maçında Letonya'yı 4-0 yenerek Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e katılmayı garantiledi

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Türkiye A Milli Futbol takımı Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi

Son dakika Spor haberleri: A Milli Takım, Euro 2024'Te!
Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Takım, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

A Milli Takım, Euro 2024'te!

Euro 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında A Milli Takım, Letonya ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz on birini tercih etti. Orkun Kökçü sakatlık nedeniyle kadroya alınmadı.

Mücadelenin 21. dakikasında Yunus Akgün'ün golüyle Milli Takım öne geçmişti. Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle gol iptal edildi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda Cenk Özkacar'ın ortasında Yunus Akgün mükemmel bir şutla Milli Takım'ı yeniden öne geçirdi. 82. dakikada Samet Akaydin'in ortasında Cenk Tosun farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın fişini Kerem Aktürkoğlu çekti. Yusuf Sarı'nın ceza sahası içine bıraktığı pasta Kerem Aktürkoğlu farkı 3'e çıkardı.

G Drubu'nda puanını 16 yapan Milliler, Galler maçından 1 puan alırsa grubunu lider bitirecek.

Grubun diğer maçında Galler evinde Hırvatistan'ı 2-1 yendi. Galler puanını 10 yaparken, Hırvatistan üst üste 2. yenilgisini yaşadı ve 10 puanda kaldı

D grubunda puan tablosu şöyle:

1- Türkiye | 7 maç 16 puan
2- Galler | 6 maç 10 puan
3- Hırvatistan | 6 maç 10 puan
4- Ermenistan | 6 maç 7 puan

MAÇTAN DAKİKALAR

TÜRKİYE 4-0 LETONYA

1' Maç başladı.

11’ Samet Akaydin'in ceza alanı içine yükselttiği topa Cenk Özkacar kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

21' Yunus Akgün'ün golü VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.

25’ Yunus Akgün'le bir kez daha gole yaklaştık. Ceza alanı içerisinden çektiği şut üstten auta çıktı.

35’ Savunmadan dönen topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutu az farkla dışarıya çıktı.

36' Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim çok iyi yükseldi, kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

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46' Ferdi Kadıoğlu yerine Zeki Çelik oyunda.

58' Yunus Akgün muhteşem bir golle Milli Takım'ı öne geçirdi: 1-0

82' Cenk Tosun, farkı 2'e çıkardı: 2-0

88' Kerem Aktürkoğlu farkı 3'e çıkardı.

90+2' Cenk Tosun takımın 4. golünü kaydetti.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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