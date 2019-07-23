Türkiye-ABD ilişkilerine Foreign Policy'den inceleme

ABD'nin Türkiye'ye karşı ikiyüzlü politikaları, iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verdi.

Türkiye'de saldırılar düzenleyen PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantılarına destek veren ABD, bölgedeki menfaatleri doğrultusunda hareket etti.

"Müttefikiz" diyerek Türkiye'ye güvence verse de her zaman teröristlerin yanında durdu.

Yaşanan sürecin değişmemesi Türkiye'yi yeni bir arayış içerisine soktu: Rusya.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında sık sık yapılan görüşmeler, ilişkileri günden güne iyiye taşıdı.

RUSYA İLE S-400 TESLİMATIYLA GERİLEN İLİŞKİLER

Amerika'nın Patriot satmaması üzerine, Türkiye iyi ilişkiler kurduğu Rusya'ya yönelerek S-400 hava savunma sistemlerini aldı.

Rusya'dan kalkan uçakların Ankara'ya inmeye başlaması Amerika'da deprem etkisi yarattı. Türkiye ani bir kararla F-35 programından çıkarılma süreci başlatıldı.

FOREIGN POLICY'DEN İNCELEME

İlişkilerin bu seviyeye gelmesi Amerika'da yayın yapan Foreign Policy'de detaylı bir şekilde incelendi.

Ülkenin önde gelen dergilerinden biri olan Foreign Policy, Türkiye ile Amerika'nın NATO üyesi müttefik olduğunu ancak neden dost kalamadıklarını sorguladı.

BUSH-BARACK OBAMA DÖNEMİ

Washington'un Ankara'yı yanında tutmayı başaramadığına dikkat çekilen yazıda, Bush döneminden sonra Barack Obama döneminde de ilişkilerin büyük hasarlar gördüğü belirtildi.

"15 TEMMUZ'DAN SONRA TÜRKİYE'NİN ABD'YE GÜVENİ KALMADI"

15 Temmuz'da FETÖ'nün milletin iradesine el koyma girişiminden de yazıda bahsedildi.

Foreign Policy'ye göre; 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin Amerika'ya güveni kalmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise darbe girişimini öğrenince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk liderlerden biri oldu.