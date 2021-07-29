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Türkiye-ABD ilk yarı sonuçları | Tokyo 2020 olimpiyat oyunları kadınlar voleybol ilk yarı kaç kaç bitti?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 3-1 mağlup olmuştu. Filenin Sultanları grubun ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden 3-0 mağlup etmişti. Milliler, B Grubu'ndaki 3. maçını bugün ABD ile gerçekleştirdi.Peki Türkiye-ABD ilk yarı sonuçları | Tokyo 2020 olimpiyat oyunları kadınlar voleybol ilk yarı kaç kaç bitti?

Türkiye-ABD ilk yarı sonuçları | Tokyo 2020 olimpiyat oyunları kadınlar voleybol ilk yarı kaç kaç bitti?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 3-1 mağlup olmuştu. Filenin Sultanları grubun ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden 3-0 mağlup etmişti. Milliler, B Grubu'ndaki 3. maçını bugün ABD ile gerçekleştirdi, ilk yarı ABD'nin oldu. İşte Türkiye-ABD  ilk yarı sonuçları | Tokyo 2020 olimpiyat oyunları kadınlar voleybol ilk yarı kaç kaç bitti? sorularının cevapları...

TÜRKİYE-ABD  İLK YARI SONUÇLARI | TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI KADINLAR VOLEYBOL İLK YARI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İlk yarı Milli Takım istediği sonucu alamadı. 

ABD: 25

Türkiye: 19

İlk sette ABD galip geldi.

 

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