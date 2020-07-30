Türkiye adına Avrupa'da boy gösterecek ekipler belli oldu

Süper Lig'den 2020-2021 sezonunda Türkiye adına Avrupa'da boy gösterecek takımlar belli oldu.

UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesi cezası sonrası Bordo Mavili Kulüp'ten itirada bulunuşmuştu. CAS Trabzonspor'un itirazını reddetti.

CAS'ın Bordo-Mavili Kulübün itirazını reddetmesinin ardından Türkiye adına Avrupa'da yarışacak takımlar netlik kazandı.

Alınan karara göre Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, Avrupa'da önümüzdeki sezon yer alamayacak.

Bu durumda, Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı elde eden Medipol Başakşehir'in yanı sıra ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek.

SİVASSPOR KARARIN ARDINDAN GRUPLARA KALMA HAKKI KAZANDI

Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 sezon men cezası almasının ardından Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılması kesinleşti.

Ligde sezonu Beşiktaş'ın ardından 4. sırada tamamlayan ve normal şartlarda UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak olan Sivas ekibi, kararın ardından gruplara kalma hakkı kazandı.

AYTEMİZ ALANYASPOR VE GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ÖN ELEME OYNAYACAK

Süper Lig'de sezonu 5. ve 6. sıradan bitiren Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak.

Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası alması üzerine ligden UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım gidecek.

Bu durumda ligi 6. sırada bitiren Galatasaray, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı.