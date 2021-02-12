Türkiye aşı sorunu çözdü! 100 milyon doz aşı Mayıs ayında...

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama ilk günlere nazaran biraz yavaş ilerlese de aşı tedarikinde yaşanan sorunların giderilmesi ile aşılanın kişi sayısının artması bekleniyor. Bu konu hakkında Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Çinli Sinovac firmasından 100 milyon doz aşı almak için anlaşma yaptığını açıklamış. Alman BioNTech firmasından da bu ay sonuna kadar 500-800 bin doz arası aşı geleceğini ifade etmişti. Mart sonunda ise bu rakamı 4 buçuk-5 milyona tamamlamak üzere 30 milyona kadar da opsiyonel olarak anlaşma imzalandığını bildirmişti.

HEDEF 100 MİLYON DOZU MAYIS AYINDA YAPILABİLİR OLMAK

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya da aşıların tedariki ve bakanlığın hedefi hakkında aldığı bilgileri köşe yazısında kaleme aldı.

Sarıkaya köşe yazısında, şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan müzakereler sonucunda Çin hükümetinin iznine tabi olmaksızın 1 Mart tarihinden itibaren aşıların Türkiye’ye yollanması şartıyla sözleşme imzalanmış.

Aktarıldığına göre aşılar THY’ye ait yolcu uçağı ile taşındığı için her bir uçuşa 2 milyon doz yüklenmesi hedeflenmiş.

Bununla birlikte daha önce yerli üç ilaç şirketi, Sinovac ile vardıkları aşılama gereği anlaşma aşıları Türkiye’de şişelemede bulunmak üzere anlaşmıştı.

Bu kapsamda eğer şişelenmiş halde gelirse 2 milyon, Türkiye’de şişelenmek üzere biyolojik kazanlar içinde yollanırsa da 6 milyon dozun her bir uçakla getirilmesi planlanmış.

“Böylece uçak sayısına göre aşının geliş sistemi izne gerek duymaksızın otomatiğe bağlanmış…”

Her hafta 6-8 milyon arası gelmesi ve bunların da 14 gün süreyle denetime tabi olması gerekli olduğu için, beklenti Mayıs ortasına kadar 100 milyon dozun tamamı yapılabilir halde elde bulunuyor olacak."

NİSAN SONUNA KADAR KRİTİK DURUMDA OLAN HERKESİN AŞILANMASI HEDEFLENİYOR

Aşılama takvimine ilişkin de aldığı bilgileri aktaran Sarıkaya," Nisan sonuna kadar kritik durumda olan herkesin aşıyla kavuşması hedefleniyor. Öncelik de öğretmenler, toplu taşım araçlarının şoförleri, yoğun şekilde kalabalık kesimlerle muhatap olan iş kolları gibi kesimler öncelikli olmak üzere yine yaş gruplarına göre aşılama takvimi çalışacak." ifadelerini kullandı.