Türkiye bu canlı yayına kilitlendi! Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlattılar! Stüdyoda ortalık karıştı...

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki yaşadıkları evde kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla ve Metin Büyükşen cinayeti bir süredir Müge Anlı'da araştırılıyordu.

3 yıl önce meydana gelen cinayet sırasında katil, çiftin kızları Büşra Büyükşen'i öldürmeden olay yerinden ayrıldı. Cinayeti kimin işlediği merak konusuydu. Çiftin oğlu Osman Büyükşen kardeşi Uğur Büyükşen ve eşi Betül Büyükşen'den şüphelendiğini dile getirmişti.

Yıllar sonra çifte cinayet yeniden Müge Anlı'da gündeme geldi. Osman Büyükşen tek görgü tanıdığı kız kardeşi Büşra Büyükşen'in bir şeyler sakladığını sık sık dile getiriyor. Büşra Hanım'ın katili gördüğü ancak bu bilgiyi herkesten gizlediği düşünülüyor.

Öte yandan Uğur Büyükşen ve eşi Betül Büyükşen'in Necla ve Metin Büyükşen ile öncesinde mehir yüzünden tartışması şüpheleri daha da arttırıyor.

Necla ve Metin Büyükşen çiftinin bir süre önce Uğur'dan şiddet görmekten korktuğu için İstanbul'daki diğer oğlu Osman'ın yanına gittiği ancak sonra anlaşmak için Konya'ya tekrar geldiği biliniyor. Ayrıca cinayette Uğur, Betül ve Büşra'nın dışında bir de Betül'ün ailesinin parmağı olabileceği düşünülüyor.

Günlerdir gündem olan cinayette bugün yaşanan gelişmeler herkesi ekran başına kilitledi. Betül'ün babasının telefonla bağlanıp canlı yayında söylediği sözler Osman Bey'i çılgına çevirdi. Yerinden kalkan Osman Bey gözyaşları içinde anne ve babasının katilinin artık bulunmasını istedi.

Osman Bey: “Müge Anlı’ya nasıl insanlar çıkıyor diyordum, 6 ay sonra ben çıktım. Büyük konuşmayın.” diye konuştu.

Müge Anlı da durumuna üzüldüğü Osman Bey'i teselli etmek için ona sarıldı. Osman Bey'in gözyaşları karşısında kendine hakim olamayan Anlı da onunla birlikte ağladı. O anlar stüdyodakileri ve ekranları başındakileri de duygulandırdı.

İŞTE MÜGE ANLI'DA GÖZYAŞLARIN SEL OLDUĞU O ANLAR...