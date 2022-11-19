Türkiye - Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak ?

A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında, Çekya ile kozlarını paylaşacak. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Türkiye - Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye - Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak ?

A Milli Takım, 2023 yılının Mart ayında başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası grup elemelerine hazırlık kapsamında İskoçya ile oynadığı hazırlık maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Türkiye - Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak ? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK ?

Türkiye ile Çekya arasında oynanacak olan hazırlık maçı 19 Kasım 2022 Cumartesi (bugün) oynanacak. Gaziantep'teki Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak maçı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum yönetecek. Collum'un yardımcı hakemliklerini aynı ülkeden David McGeachie ve Francis Connor yapacak. Maçın 4. hakemliğini Halil Umut Meler üstlenecek.

Türkiye - Çekya maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

CÜNEYT ÇAKIR JÜBİLE YAPACAK

28 yıl hakemlik yapan ve uzun yıllar Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden FIFA kokartlı hakem, Cüneyt Çakır, A Milli Takımın Çekya ile oynayacağı maçta jübile yapacak. Aktif hakemliği bırakıp TFF'de eğitimci olan Cüneyt Çakır, Çekya maçının ilk 5 dakikasında görev yaptıktan sonra düdüğünü William Collum'a bırakacak. Çakır'ın jübile programı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından verilecek teşekkür plaketi ile

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