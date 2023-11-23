Türkiye cumhuriyeti merkez bankası Faiz kararı sonrası Dolar, Altın ve TL'de son durum ne?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası beklentilerin üzerinde bir faiz kararı açıklayarak faiz oranını 35 puandan 500 baz puan yükselterek 40 puana yükseltmesinden sonrası Dolar, Altın ve TL'de son durum ne? İşte detaylar.

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Türkiye cumhuriyeti merkez bankası Faiz kararı sonrası Dolar, Altın ve TL'de son durum ne? 1

Merkez Bankası faiz kararı ardından gözler dolar kuruna çevrildi. Dolar ve Euro yatırımlarını doğru şekilde değerlendirmek isteyenler, son durumu araştırıyor.

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yüksek seyrini koruyor.

Merkez Bankası'nın sürpriz sayılabilecek karar sonrası dolar ve altında sert hareketlilik yaşandı.

Faiz kararı öncesinde 28,82 TL seviyesinde seyreden Dolar/TL, Merkez Bankasının kararının ardından 28,71 TL seviyesine geldi.

Gün içinde 28,92 TL seviyesine kadar yükleyen dolar kuru faiz kararı sonrası 28,612 TL seviyene kadar hareket etti.

1854 TL'den işlem gören Gram Altın/ TL ise 1839 TL'ye kadar geriledi.

MERKEZ BANKASI KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu. TCMB, politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

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