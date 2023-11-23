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Türkiye cumhuriyeti merkez bankası Faiz kararı sonrası Dolar, Altın ve TL'de son durum ne?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası beklentilerin üzerinde bir faiz kararı açıklayarak faiz oranını 35 puandan 500 baz puan yükselterek 40 puana yükseltmesinden sonrası Dolar, Altın ve TL'de son durum ne? İşte detaylar.
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