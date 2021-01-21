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  3. Türkiye en çok koronavirüs aşısı yapan ilk 10 ülke arasına girdi!

Türkiye en çok koronavirüs aşısı yapan ilk 10 ülke arasına girdi!

Türkiye, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sürecinde hastane hizmetleri ve aşılama planlamasıyla çok sayıda ülkeye örnek olmayı sürdürüyor. Türkiye, şimdi de Koronavirüs aşılamalarında en çok aşı yapan 10 ülke arasına girdi.

Türkiye en çok koronavirüs aşısı yapan ilk 10 ülke arasına girdi!

Çin'in Huebi eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan yeniş tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye, birçok ülkeye örnek oluyor.

Çok sayıda ülke Türkiye'den kısa süre önce aşılama yapmasına karşın Türkiye'nin koronavirüs aşılama başarısı dünya basınında yer aldı.

1 HAFTADA 1 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

Sağlık Bakanlığı'nın Çin ilaç şirketi Sinovac tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk kısmının gelmesinin ardından hemen analiz çalışmaları başlatıldı. 81 ilde aşı odaları hazırlandı.

Koronavirüsün en çok etkilediği ve ağır hastalık ihtimali olan riskli gruplar belirlendi ve doğru bir stratejiyle 1 hafta içersinde 1 milyon kişi aşılandı.

DİĞER ÜLKELERİN 3 HAFTADA YAKALAYAMADIĞI BAŞARIYI TÜRKİYE NASIL YAKALADI?

Güçlü sağlık altyapısı şehir hastaneleri ve alanında uzman sağlık personlleriyle birlite Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan eylem planı süreçteki başarının altında yatan etkenler.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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