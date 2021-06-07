Türkiye Euro 2020 maç takvimi, maç programı | Türkiye Euro 2020 maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına sarkan EURO 2020 heyecanına kısa süre kaldı. 11 Haziran'da başlayıp, 11 Temmuz'da sona erecek olan turnuvada Türkiye A Milli Futbol Takımımız da mücadele edecek. Bu nedenle maçların hangi gün ve saatte oynanacağını merak eden futbolseverler de Türkiye Euro 2020 maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtlarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. İşte Türkiye Euro 2020 maç takvimi ve maç programı...

TÜRKİYE EURO 2020 MAÇ TAKVİMİ, MAÇ PROGRAMI

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

TÜRKİYE EURO 2020 MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımız, turnuvada grup aşamasında sırasıyla İtalya, Galler ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - İtalya maçı 11 Haziran Cuma günü Roma Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak.

Türkiye ile Galler arasında mücadele ise 16 Haziran Çarşamba günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Olimpiyat Stadyumu'nda saat 19.00'de başlayacak

Türkiye, A Grubundaki son maçında 20 Haziran Pazar günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Olimpiyat Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta İsviçre ile kozlarını paylaşacak.

A Milli Takımın bütün EURO 2020 maçları TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), ﻿Ozan Kabak (Schalke 04), ﻿﻿﻿Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Milan)﻿﻿

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Roma), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), ﻿Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

Haber: Tayfun Altuntaş

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarda hangi takımlar var? EURO 2020 maç programı, maç takvimi