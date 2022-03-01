Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK'ya sevk edilen takım ve isimleri açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'de oynanan bu haftaki karşılaşmaların ardından çıkan olaylar neticesinde birçok takım ve ile antrenör ve futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Sevk edilen isimler arasında Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu da yer aldı.

EMRE BELÖZOĞLU'NA CEZA YOLDA

TFF'den yapılan açıklamada Emre Belözoğlu'nun, Başakşehir ile VavaCars Fatih Karagümrük'ün oynadığı karşılaşmada talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi. Galatasaray'ın da takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi ile saha olayları, Kasımpaşa'nın ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle disipline gönderildiği aktarıldı.

İttifak Holding Konyaspor'un kalecisi Eray Birniçan'ın Aytemiz Alanyaspor ile yapılan maçtaki hakareti sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

1. LİG'DEN ERZURUMSPOR SEVK EDİLDİ

Spor Toto 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği kaydedildi. Eyüpsporlu futbolcu Pa Dibba'nın ise Manisa FK ile oynanan karşılaşmadaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: AA